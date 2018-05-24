Видео: Молодые лоси забрели из леса в Череповец

В Череповце на улицах города были замечены два молодых лося. Сначала животных, которым чуть больше года, увидели в Индустриальном районе Череповца. Они ходили по улицам и дорогам.

Позже один из них оказался на территории средней школы №21, а второй - на строительной площадке на улице Парковой.

Как объяснила начальник управления образования мэрии Череповца Лина Коробейникова, детям из школы из ближайшего детского сада запретили выходить на улицу в целях безопасности. Территорию школы по периметру оцепили.

Но усыпили только одного лося, второй убежал в лес. Как прокомментировал специалист облохотдепартамента Алексей Рахманов, скорее всего, мать родила новых детенышей, а этих отогнала. Поэтому они вышли к людям.