"Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов, - отметил Путин. - И Россия, как член Фонда, заинтересована в повышении эффективности работы".
Глава государства сказал, что с интересом ждет выступления Лагард на ПМЭФ. "Для всех нас всегда важны ваши оценки", - заверил он и поблагодарил за участие в форуме.
"Из года в год он становится все более представительным, все более интересным, живым, содержательным, - оценил президент. - И в этом смысле он представляет определенную ценность, поскольку специалисты самого разного уровня имеют возможность в неформальной обстановке обсудить текущие дела в мировой политике и финансах".
Лагард сразу посетовала, что форум проходит не в центре северной столицы. "Господин президент, я очень рада вернуться в ваш родной город Санкт-Петербург. Единственное, о чем я сожалею, это о том, что в прошлый раз, когда я была на форуме, он проходил в центре Санкт-Петербурга, этого потрясающего города", - сказала она. Напомним, что несколько лет назад ПМЭФ переехал в "Экспофорум" в поселке Шушары на самой окраине Санкт-Петербурга.
Впрочем, Лагард все же удалось накануне форума вместе с представителем России в МВФ Алексеем Можиным погулять по городу, посетить соборы, Эрмитаж и даже поужинать у Невы. "Это было потрясающе", - улыбнулась она.
Регионы возьмут на вооружение опыт калининградских энергетиков
В Калининградской области создается эталонная энергосистема, которая может стать полигоном для внедрения самых современных технологий, опережающих мировые практики
Путин отметил важность МВФ в поддержании глобальной стабильности
МВФ играет важную роль в поддержании глобальной стабильности и в области финансов. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с главой фонда Кристин Лагард в Стрельне
В ФАС назвали метод выявления картеля в цифровой сфере
Выявить картель в цифровой сфере легче, чем в реальной жизни. Об этом рассказал в беседе с "РГ" заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский
Вологодская область станет крупнейшим производителем рыбы и чая
Уникальное предприятие по разведению лососевых пород рыб появится в Вологодской области, рассказал "РГ" губернатор региона Олег Кувшинников. Также здесь появятся крупный логистический комплекс и фабрика по производству иван-чая
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину занять должность главы Роскосмоса. Встреча бывшего вице-премьера и президента состоялась на полях ПМЭФ. Рогозин пообещал оправдать оказанное ему доверие
Минэнерго определило сроки согласования законопроекта об НДД
Изменения в законопроект о введении налога на дополнительный доход в нефтяной отрасли представят на следующей неделе, сообщил замминистра энергетики Алексей Текслер. Поправки предполагают не только технические уточнения
Голикова рассказала об изменениях в пенсионной системе
Вице-премьер Татьяна Голикова не назвала приемлемый пенсионный возраст для россиян. Но признала, что в пенсионную реформу будут вноситься изменения. Также она сообщила, что в соцблоке есть слабые места