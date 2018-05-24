Путин отметил важность МВФ в поддержании глобальной стабильности

Международный валютный фонд играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области финансов, заявил президент России Владимир Путин в Стрельне на встрече с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард.

"Фонд, который вы возглавляете, играет важную роль в поддержании глобальной стабильности в области экономики и финансов, - отметил Путин. - И Россия, как член Фонда, заинтересована в повышении эффективности работы".

Глава государства сказал, что с интересом ждет выступления Лагард на ПМЭФ. "Для всех нас всегда важны ваши оценки", - заверил он и поблагодарил за участие в форуме.

"Из года в год он становится все более представительным, все более интересным, живым, содержательным, - оценил президент. - И в этом смысле он представляет определенную ценность, поскольку специалисты самого разного уровня имеют возможность в неформальной обстановке обсудить текущие дела в мировой политике и финансах".

Лагард сразу посетовала, что форум проходит не в центре северной столицы. "Господин президент, я очень рада вернуться в ваш родной город Санкт-Петербург. Единственное, о чем я сожалею, это о том, что в прошлый раз, когда я была на форуме, он проходил в центре Санкт-Петербурга, этого потрясающего города", - сказала она. Напомним, что несколько лет назад ПМЭФ переехал в "Экспофорум" в поселке Шушары на самой окраине Санкт-Петербурга.

Впрочем, Лагард все же удалось накануне форума вместе с представителем России в МВФ Алексеем Можиным погулять по городу, посетить соборы, Эрмитаж и даже поужинать у Невы. "Это было потрясающе", - улыбнулась она.