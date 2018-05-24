Вологодская область станет крупнейшим производителем рыбы и чая

В Вологодской области появятся новые пищевые производства. На полях ПМЭФ регион подписывает соглашения о создании крупного предприятия по производству семги. Также в регионе начнет производить иван-чай один из самых заметных чаеразвесочных холдингов на пространстве СНГ, что позволит Вологодской области выйти со своей продукцией на мировой рынок. О дальнейших планах по развитию пищевой промышленности в Вологодской области "РГ" рассказал губернатор региона Олег Кувшинников.

Олег Александрович, в этом году на ПМЭФ Вологодская область подписывает ряд соглашений, касающихся развития потребительской кооперации в регионе. С чем связана такая направленность?

Олег Кувшнинников: Потребительская кооперация - это принципиально важный для нас сегмент, ведь он включает в себя магазины шаговой доступности и автолавки, которые обслуживают население отдаленных населенных пунктов. А их а их у нас более пяти тысяч. Федеральные сети отдаленными деревнями малонаселенными поселками не интересуются.

В то же время сейчас мы сталкиваемся с экспансией сетей в крупных городах, где более торговля маржинальна и ритейл вытесняет магазины потребкооперации, которые за счет размещения в больших населенных пунктах покрывали убытки, полученные при обеспечении продуктами жителей деревень.

Поэтому потребкооперацию на селе необходимо поддерживать. Мы это давно понимаем, Вологодская область, пожалуй, единственный регион в стране, где потребкооперация сохранилась во всех муниципальных образованиях.

В прошлом году мы впервые ввели меру поддержки для потребительских кооперативов - выделили 10 миллионов рублей автолавкам для компенсации горюче-смазочных материалов. Кроме того, мы подписываем соглашение с Центральным союзом потребительских обществ. В документе прописаны меры по развитию материально-технической базы кооперативов, предусматривается создание логистических центров для переработки продукции местных предприятий. Все это в конечном счете позволит поддержать и нашего вологодского товаропроизводителя.

На полях форума Вологодская область подписывает соглашение с крупным ритейлером о создании логистического комплекса. Что это даст жителям области? Есть ли шанс, что с такими объектами Вологодская область станет крупным оптово-логистическим регионом?

Олег Кувшинников: Да, мы договорились о создании логистического комплекса с Х5 Retail Group, эта компания управляет такими сетями супермаркетов "Пятерочка", "Перекресток", гипермаркетами "Карусель". Проект с этим ритейлером подразумевает создание крупнейшего логистического комплекса по поставкам наших вологодских продуктов в торговые сети.

Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы в супермаркетах на территории региона были представлены местные продукты. Точно также область заинтересована в том, чтобы вологодские товары можно было купить в сетевых магазинах и в других субъектах страны. Логистический центр, который планируется создать в течение двух лет позволит решить эти задачи.

Олег Александрович, правда ли, что в ближайшее время в регионе помимо настоящего вологодского масла и молока появится настоящий вологодский лосось?

Олег Кувшинников: Да, только что мы подписали соглашение о реализации крупнейшего инвестиционного проекта с акционерным обществом "Аквакультура", которое планирует инвестировать 1 миллиард 700 миллионов рублей в создание уникального предприятия закрытого типа по разведению лососевых пород рыб. Это единственное предприятие в Российской Федерации, использующее такую технологию. Планируется, что инвестор будет производить до двух тысяч тонн товарной рыбы в год, это позволит нам обеспечить местной семгой рынок Вологодской области и наладить поставки в другие регионы страны.

Помимо всего прочего Вологодская область собирается нарастить объемы производства иван-чая. За счет чего это будет происходить?

Олег Кувшинников: Иван-чай мы уже производим, но не в таких больших количествах, как хотелось бы. Сейчас заключили соглашение с компанией "Май Фудс", эта компания производит продукцию под брендом "Майский чай". Продукция поставляется не только в Россию, но и в страны СНГ и Евросоюз. И сейчас компания "Май Фудс" приняла решение прийти в Вологодскую область и построить в регионе крупнейшую фабрику по производству иван-чая. Объемы производства составят до тысячи тонн в год. Продукция будет поставляться не только внутри Вологодской области или в другие регионы России, но и будет отправляться на мировой рынок.

На форуме Вологодская область поделится опытом по созданию специализированных складов для обеспечения продуктами учреждений бюджетной сферы. Что это за проект?

Олег Кувшинников: Этот проект уникален для России. Знаю, что подобные объекты есть только в Москве. Мы задумались о необходимости такого склада три года назад, когда проанализировали закупки в рамках государственного заказа. Тогда мы выявили случаи, что наши бюджетные учреждения: школы, больницы, детские сады иногда закупали продукцию неизвестных производителей и отличалась она крайне сомнительным качеством. Естественно, что такая ситуация недопустима. Поэтому мы приняли решение создать специализированный склад, который будет обеспечивать поставки качественной продукции в наши социальные учреждения.

Поначалу новая система вызвала настоящий шок у поставщиков, потому что как только мы создали специализированный склад и вышли на прямые контракты с производителями продукции, сразу же нами были обнаружены фирмы-посредники. В течение прошлого года мы выставили более 300 претензий поставщикам, вернули обратно свыше 160 партий продуктов питания, в общем, начали наводить порядок.

Параллельно мы стали заключать договора с нашими вологодскими производителями, качество продукции которых регулярно проверяют специализированные лаборатории, благодаря чему мы спокойны за качество питания в наших социальных учреждениях.

Кроме того, специализированный склад стал мерой поддержки для наших местных производителей, ведь они получили долгосрочные гарантии для сбыта своей продукции. И, что важно, такая система позволяет существенно снизить расходы бюджетных средств. Например, на уровне госзакупок экономия превысит 50 миллионов в год.

И мы пошли еще дальше. Буквально неделю назад на оперативном совещании я принял решение о создании специализированного склада уже на уровне муниципальных образований.