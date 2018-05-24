Wintershall сохранит свое присутствие в России

Немецкий нефтегазовый концерн Wintershall не собирается пересматривать свою политику из-за ужесточения антироссийских санкций и расценивает свои проекты в России как стратегически важные. Об этом заявил глава компании Марио Мерен в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2018).
"Ответ очень ясный - мы не будем пересматривать стратегию нашего присутствия в России из-за санкций, - сообщил ТАСС слова бизнесмена. - У нас хорошие проекты в России, по этой причине она в будущем останется самой важной частью нашего портфеля". Как напомнил глава Wintershall, его компания уже в настоящее время инвестирует в проект по освоению Ачимовских залежей и Южно-Русского месторождения "миллиарды рублей". Более того, в ближайшие годы планируются инвестиции еще на несколько сотен миллионов евро.
Напомним, что Wintershall является крупнейшей нефтегазодобывающей компанией Германии и входит в первую десятку ведущих мировых компаний в этом секторе.
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