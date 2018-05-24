В Роскомнадзоре рассказали, сколько пользователей отказались от Telegram

Деградация мессенджера Telegram в течение суток составляет от 15 до 35-40 процентов. Из-за постоянных перебоев сервисом неудобно пользоваться.

"Отток рекламы из Telegram-каналов составляет порядка 25 процентов, отток пользователей тоже колеблется в пределах порядка 25 процентов, - заявил в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) глава Роскомнадзора Александр Жаров, передает ТАСС. - Я полагаю, что в ближайшие месяцы мы достигнем большего эффекта".

Число блокируемых IP-адресов, которые связаны с работой сервиса, уменьшилось почти в два раза. Служба блокировала 20 миллионов IP-адресов, теперь их число снизилось до 11 миллионов. Ограничивается доступ к 80 VPN и прокси-сервисам. Все эти сервисы были специально созданы для обеспечения доступа к мессенджеру Telegram. Еще к 10 VPN и прокси-сервисам доступ был разблокирован в связи с прекращением доступа к средствам обхода блокировки приложения Telegram.

Будут ли ограничивать доступ к другим сервисам пока остается вопросоv. Роскомнадзор в декабре проведет комплексную проверку компании Facebook и мессенджера WhatsApp. Предметом проверки станет выполнение требований российского законодательства - локализация баз данных россиян на территории нашей страны, исполнения требований по удалению запрещенной в России информации. По результатам этой проверки будут приниматься решения, сказал Жаров.