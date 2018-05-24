Жаров: Роскомнадзор проверит Twitter

Роскомнадзор планирует проверить Twitter.

Служба намерена выяснить, выполнил ли Twitter требование по переносу базы данных российских пользователей на территорию РФ. На бумаге об этом администрация Twitter заявила в еще зимой.

"Они нам написали юридически значимое письмо о том, что они в 2018 году локализуют базы данных. Для нас это позитивный сигнал",- сказал глава Роскомнадзора Александр Жаров в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает "Интерфакс".

Точных сроков проверки сервиса ведомство не называет.