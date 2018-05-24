Через двадцать лет на месте песчаного карьера рядом с деревней Нижнеборской Устьянского района Архангельской области вырастет сосновый бор: в 2018 году этот "мертвый" участок тайги стал центром проведения акции "Всероссийский день посадки леса". 19 мая пятьсот жителей района посадили в карьере шесть тысяч сеянцев сосны, выращенных Устьянским селекционно-семеноводческим центром.

Территория Поморья для всероссийской акции была выбрана неслучайно: по словам одного из ее участников, руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Ивана Валентика, Архангельская область сегодня задает тон лесовосстановлению страны. Во многом - благодаря семеноводческому комплексу, построенному в архангельской глубинке.

"Российская газета" решила проверить: наши журналисты не только поучаствовали в акции, но и проследили путь завтрашних сосен - от семечка до дерева.

В понимании большинства людей теплица - это жерди, обтянутые пленкой. Но семь теплиц Устьянского семеноводческого центра, в каждой из которых - полмиллиона росточков, больше напоминают футуристические "лесные ясли": питательные вещества, вода и тепло подаются семенам автоматически, в зависимости от погоды поднимается или закрывается "умная крыша". Хай-тек посреди тайги...

- Человек, который сажает лес, живет долго - примета такая есть, - показывает журналистам "РГ" свои владения руководитель центра Василий Кокорин. - На чем основана примета? Да просто все - дерево живет сто лет.

Он поднимает на ладони годовалого "малыша" - первые месяцы эта сосенка жила в теплице, потом набирала силы на площадке закаливания. Ежегодно здесь выращивают девять миллионов хвойных сеянцев: не так давно после реконструкции семеноводческий комплекс был передан в аренду лесопромышленному холдингу "УЛК", в итоге предприятие не только обеспечивает сегодня посадочным материалом Архангельскую область, но и продает его в Вологодскую.

В Поморье поставлена цель увеличить выращивание сеянцев высокого качества до 18 миллионов в год - потребность в них только растет:

- Регион достиг уровня "взрослого лесопользования": в последние годы площади сплошных вырубок сопоставимы с площадями лесовосстановления, а в прошлом году их объем был даже больше вырубок. В 2018 году лесовосстановительные работы планируется провести на шестидесяти одной тысяче гектаров, - сказал губернатор.

Кстати, стоимость устьянской годовалой сосенки - около семи рублей, взрослое дерево даст продукции минимум на тысячу: считайте прибыль! Василий Кокорин надеется, что количество покупателей будет увеличиваться: только "УЛК" заказывает ежегодно два миллиона сеянцев, приобретают посадочный материал и другие лесопромышленные компании. Проблема в том, что многие сегодня предпочитают заниматься восстановлением зеленых угодий "по старинке" - то есть просто бросают семена в землю. Примитивно и неэффективно.

- Приживаемость выращенных у нас сеянцев - более 90 процентов, при посадках леса в открытом грунте она значительно ниже, значит, предприятиям приходится тратить средства на дополнительный посев. В итоге себестоимость работ получается такой же, - говорит Кокорин.

Между тем лесовосстановление сегодня является обязательным условием любого лесоарендного договора. Как заявил Игорь Орлов, если это условие не выполняется, договор необходимо расторгать:

- Мы сегодня воспитываем совершенно другую, новую культуру отношения к лесу. Она становится частью самосознания жителей региона, частью нашего менталитета. Неслучайно в указе президента от 7 мая лесовосстановление названо одной из важнейших государственных задач, - сказал губернатор. - Между тем, Архангельская область - регион, который сегодня создает стандарт поведения в лесу. Предлагаю проводить акции по посадке леса во время культурных и молодежных форумов, советов глав.

Кстати, высаживание сосен в заброшенных карьерах - для региона совершенно новый опыт, который, по мнению Игоря Орлова, нужно обязательно продолжить. Но почему же все-таки на этот раз, как в известном фильме, "на песчаный карьер разнарядка пришла"?

Дело в том, что по закону нед-ропользователи, владельцы газо- и нефтепроводов, линий электропередач при вырубке леса не обязаны заниматься восполнением "зеленых" потерь. Акция призвана обратить внимание на эту проблему.

- Надеюсь, мы сможем в ближайшее время ее решить. Государственной думой в первом чтении уже принят соответствующий законопроект. Он устанавливает для недропользователей и владельцев линейных объектов обязанность проводить лесовосстановление взамен земель, которые изымаются для других целей. Надеюсь, что в конце мая - начале июня закон будет принят, - отметил Иван Валентик.

Между прочим

Как рассказал "РГ" глава Устьянского района Алексей Хоробров, перед проведением акции устьяки навели в своем карьере порядок: подготовили рельеф, провели рекультивацию. И решили, что знаменитый рубцовский "сосен шум" в только что посаженном бору не должны прервать пилы лесников:

- Мы готовим документы, для того чтобы придать этому месту статус особо охраняемой природной территории, на которой в дальнейшем хозяйственная деятельность проводиться не будет, - сообщил Алексей Хоробров.