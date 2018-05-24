Адыгея подписала первое соглашение на ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Новости

Дмитрий Рогозин назначен главой "Роскосмоса" 15:14
Росстандарт создаст единую среду для разработки ГОСТов 15:01
Небо над Дрезденом закрыто из-за бомбы времен Второй мировой войны 15:01
Беларусь и Удмуртия договорились о развитии двухсторонних отношений 15:00
В Карачаево-Черкесии задержаны 11 подозреваемых в экстремизме 14:57
Deutsche Bank уволит тысячи сотрудников в рамках реорганизации бизнеса 14:40
Туристы назвали регионы РФ с лучшей рыбой и морепродуктами 14:40
Голикова пообещала следить за зарплатами бюджетников 14:37
Жаров: Роскомнадзор проверит Twitter 14:36
Голикова рассказала об изменениях в пенсионной системе 14:20
Трутнев рассказал о реформах геологоразведки и переработки леса 14:19
Минфин разработает системные меры по борьбе с ростом цен на топливо 14:18
При взлете с самолета в Японии начали сыпаться детали 14:18
Губернатор Ульяновской области анонсировал подписание крупных соглашений 14:13
На Кубани приставы 10 часов доставали должника из машины 14:13
Химический спецназ с тяжелыми огнеметами зачистил "город" под Курском 14:11
Участники минского форума рассказали о безальтернативности мирным переговорам 14:09
В Омской области медведи стали нападать на домашний скот 14:07
На Кубани появились подробности ЧП с ребенком в больнице 14:05
В России появится финансовый омбудсмен 13:59
Овечкин признан самым популярным хоккеистом мира 13:53
Volkswagen рассекретил дизайн "народного кроссовера" для России 13:52
СК: Московский школьник ранил товарища ножом случайно 13:46
Российские волейболистки победили Германию в Лиге наций 13:44
Лукашенко: Европа должна показать пример в решении спорных вопросов 13:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 14:59
Проект: В регионах

Адыгея подписала первое соглашение на ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Открывшийся под девизом "Создавая экономику доверия" Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году собрал рекордное количество участников - около 15 тысяч человек из многих стран мира: политики, главы крупнейших корпораций, эксперты, главы субъектов Российской Федерации. Адыгею представляет делегация республики под руководством главы РА Мурата Кумпилова.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Предусмотрена насыщенная деловая программа пребывания представителей правительства и бизнеса региона. Планируется, что глава Адыгеи проведет ряд деловых переговоров, подпишет несколько соглашений о сотрудничестве. Кроме того, Мурат Кумпилов примет участие в деловой программе экономического форума.

Уже подписано Соглашение о сотрудничестве между Фондом "Росконгресс", Кабинетом министров Республики Адыгея и Общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России", которое направлено на повышение инвестиционной привлекательности Адыгеи.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее определили три зоны опережающего роста экономики

Подписи под документом поставили глава РА Мурат Кумпилов, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Соглашение предусматривает установление партнерских отношений, изучение опыта в совершенствовании законодательства и формировании основ правового государства; решение социально значимых задач, повышение уровня правовой культуры и правового просвещения граждан.

Практическая часть сотрудничества предполагает проведение взаимных консультаций, организацию тематических форумов, конференций, семинаров, "круглых столов", рабочих встреч и иных мероприятий. Это и организация серии выездных зарубежных мероприятий с целью презентации инвестиционного и экспортного потенциала, и продвижение инвестиционных проектов через инвестиционные фонды, ассоциации промышленников и предпринимателей, международные правительственные комиссии и деловые советы, посольства и торговые представительства зарубежных государств на территории РФ, общественные организации за границей.

"Совместная деятельность будет способствовать развитию сотрудничества в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Республики Адыгея, а также продвижению перспективных инвестиционных и экспортных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках по различным направлениям. Сотрудничество также будет способствовать и совместной реализации программы "Сделано в России" - коммуникационного проекта, нацеленного на продвижение и повышение узнаваемости продукции, бизнеса и культуры России на внутреннем и внешних рынках", - отметил глава РА.

В рамках соглашения стороны также договорились совместно развивать деятельность некоммерческой ассоциации "Национальное конгресс-бюро" с целью продвижения российских возможностей по организации и проведению событийных мероприятий.  

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
В России появится финансовый омбудсмен
Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина
В Роскомнадзоре рассказали, сколько пользователей отказались от Telegram
Кремль усомнился в добровольности заявления Юлии Скрипаль