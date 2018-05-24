Адыгея подписала первое соглашение на ПМЭФ в Санкт-Петербурге

Открывшийся под девизом "Создавая экономику доверия" Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) в этом году собрал рекордное количество участников - около 15 тысяч человек из многих стран мира: политики, главы крупнейших корпораций, эксперты, главы субъектов Российской Федерации. Адыгею представляет делегация республики под руководством главы РА Мурата Кумпилова.

Предусмотрена насыщенная деловая программа пребывания представителей правительства и бизнеса региона. Планируется, что глава Адыгеи проведет ряд деловых переговоров, подпишет несколько соглашений о сотрудничестве. Кроме того, Мурат Кумпилов примет участие в деловой программе экономического форума.

Уже подписано Соглашение о сотрудничестве между Фондом "Росконгресс", Кабинетом министров Республики Адыгея и Общероссийской общественной организацией "Ассоциация юристов России", которое направлено на повышение инвестиционной привлекательности Адыгеи.

Подписи под документом поставили глава РА Мурат Кумпилов, директор Фонда "Росконгресс" Александр Стуглев и председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Соглашение предусматривает установление партнерских отношений, изучение опыта в совершенствовании законодательства и формировании основ правового государства; решение социально значимых задач, повышение уровня правовой культуры и правового просвещения граждан.

Практическая часть сотрудничества предполагает проведение взаимных консультаций, организацию тематических форумов, конференций, семинаров, "круглых столов", рабочих встреч и иных мероприятий. Это и организация серии выездных зарубежных мероприятий с целью презентации инвестиционного и экспортного потенциала, и продвижение инвестиционных проектов через инвестиционные фонды, ассоциации промышленников и предпринимателей, международные правительственные комиссии и деловые советы, посольства и торговые представительства зарубежных государств на территории РФ, общественные организации за границей.

"Совместная деятельность будет способствовать развитию сотрудничества в сфере повышения инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала Республики Адыгея, а также продвижению перспективных инвестиционных и экспортных проектов региона на внутреннем и внешнем рынках по различным направлениям. Сотрудничество также будет способствовать и совместной реализации программы "Сделано в России" - коммуникационного проекта, нацеленного на продвижение и повышение узнаваемости продукции, бизнеса и культуры России на внутреннем и внешних рынках", - отметил глава РА.

В рамках соглашения стороны также договорились совместно развивать деятельность некоммерческой ассоциации "Национальное конгресс-бюро" с целью продвижения российских возможностей по организации и проведению событийных мероприятий.