На Дону рассказали о состоянии ребенка, раненного одноклассником

Ребенок из города Шахты, в которого одноклассник выстрелил из пневматического ружья, находится в состоянии средней тяжести. Об этом сообщили в областной детской больнице.

По словам представителя медучреждения, угрозы здоровью мальчика нет. Тем временем, полиция проводит проверку обстоятельств, при которых в руках подростка оказалось ружье, и почему он выстрелил в сверстника.

Напомним, ЧП случилось во внеурочное время. Пострадавший был доставлен в хирургическое отделение шахтинской детской больницы. Впоследствии его перевели в областную детскую больницу, где сейчас ему оказывается врачебная помощь.