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24.05.2018 13:15
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани мошенница "сняла порчу" за 460 тысяч рублей

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Тихорецком районе возбудили уголовное дело в отношении 24-летней девушки, которую подозревают в мошенничестве. По данным полиции Кубани, злоумышленница выманила почти полмиллиона рублей у несовершеннолетней девочки, пообещав снять с ее семьи порчу.

На Урале гадалка "сняла порчу" за домик в деревне

- В полицию обратился отец пострадавшей. Как выяснилось, незнакомая девушка, подойдя на улице к ребенку, рассказала, что на семье девочки лежит порча. Злоумышленница убедила, что может снять проклятье за вознаграждение. В итоге несовершеннолетняя передала неизвестной 155 тысяч рублей, ювелирные изделия и мобильный телефон. Общий ущерб составил более 460 тысяч рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

По словам правоохранителей, установить личность гадалки не составило труда. Подозреваемая причастна к совершению ряда мошенничеств на территории Краснодарского края. Теперь же на нее завели еще одно дело.

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