На Кубани приставы 10 часов доставали должника из машины

В кубанском городе Армавир судебные приставы в течение почти 10 часов не могли заставить должника выйти из арестованного автомобиля. В необычной операции были задействованы полиция, "скорая", МЧС, но убедить мужчину покинуть иномарку так и не удалось, пока он не сделал это сам.

По данным Службы судебных приставов Краснодарского края, индивидуальный предприниматель из Армавира задолжал деньги сразу четырем взыскателям, одним из которых оказалась администрация города. Мужчина не выплатил кредит банку, не вернул долг знакомому, не перечислял налоги и не рассчитался с мэрией Армавира за аренду помещения. Общая сумма долга превысила полмиллиона рублей.

В течение года судебные приставы пытались взыскать накопившуюся сумму, но бизнесмен отказывался это делать добровольно.

Неожиданно исполнители узнали, что в Армавире на улице Тимирязева припаркована машина должника - Mitsubishi Outlander - и решили ее арестовать. Но когда около 17.00. явился хозяин машины, то он запрыгнул в нее и закрылся, отказавшись даже смотреть постановление об аресте имущества предпринимателя.

- Больше двух часов мы пытались решить дело мирно, - рассказали судебные приставы Армавира. - Через приоткрытое стекло машины уговаривали должника выйти, предложили оставить ему автомобиль на ответственное хранение вплоть до реализации. Он отказался, вел себя очень грубо. Мы вызвали эвакуатор. Когда он приехал, владелец машины сказал, что не выйдет из нее. А транспортировать авто вместе с человеком нельзя.

Дальше эта удивительная история начала набирать обороты. Сначала предприниматель, запершийся в машине, вызвал полицию. Приехал наряд МВД, но после недолгого разбирательства принял позицию судебных приставов.

После этого бизнесмен, сидя в автомобиле, сказал, что плохо себя чувствует. Ему вызвали бригаду "Скорой помощи". Но когда приехали медики, мужчина заявил, что чувствует себя лучше и от помощи врачей отказался.

Из-за такого поведения предпринимателя с ним начал ругаться представитель одного из взыскателей, которому мужчина задолжал денег. В результате конфликта владелец Mitsubishi Outlander завел свою машину и попытался, по данным правоохранителей, на ней сбить своего обидчика. Поскольку машина наехала на пешехода, то последнему понадобилась помощь врачей. Ее оказали медики "скорой", которые все еще были на месте ЧП.

После этого участники данной истории вызвали ДПС - потому что произошедшее квалифицировалось как дорожно-транспортное происшествие. Приехавшие автоинспекторы составили протокол, но не смогли уговорить предпринимателя выйти из машины.

Прибыли сотрудники МЧС, которые пытались вскрыть автомобиль и достать должника, однако уже наступил вечер и спасателям не удалось ничего сделать.

Все представители экстренных служб разъехались и около Mitsubishi бизнесмена остались только судебные приставы. Около 4.00 ночи к автомобилю запертого предпринимателя подъехала другая машина, бизнесмен вышел, сел в нее, закрыл свою иномарку и уехал.

Судебные приставы вызвали эвакуатор и увезли злополучный Mitsubishi на спецстоянку. По словам исполнителей, автомобиль будет продан, а полученные деньги направят на погашение долгов. А бизнесмену придется также отвечать перед законом - за умышленный наезд на человека и воспрепятствование судебным приставам.