На реке Дон село на мель нефтеналивное судно

В Ростовской области начались работы по снятию севшего на мель на реке Дон нефтеналивного судна. В спасательной операции участвуют два буксира.

Как сообщили в пресс-службе Южного регионального центра МЧС, российский теплоход-нефтевоз шел по маршруту порт Туркменбаши (Туркменистан) - порт Кавказ.

Двигаясь по реке Дон, танкер, груженный дизельным топливом, сел на мель в Константиновском районе. При этом, розлива нефтепродуктов не было, окружающей среде ущерба не нанесено.

Судно находится за пределами судового хода, для судоходства препятствий нет. Экипаж из 16 человек обеспечен едой и водой с запасом на несколько суток.