Поисковикам удалось восстановить имена защитников Сталинграда

На Мамаевом кургане открыт новый сезон поисковых работ: на главную высоту России поднялись представители разных регионов страны, а также из Казахстана. Ближайшие полгода более полутора тысяч человек будут вести раскопки на территории восьми районов Волгоградской области.

Поисковое движение в регионе существует уже четверть века. В 60 отрядах насчитывается более двух тысяч человек, в основном юноши и девушки от 14 до 20 лет. Как рассказали в пресс-службе региональной администрации, волгоградское отделение Поискового движения России и общественная организация "Наследие" получили президентские гранты в размере девять и два миллиона рублей соответственно. На эти деньги приобретено необходимое оборудование для экспедиций.

Генерал Владимир Берлов, ранее работавший директором мемориального комплекса на Мамаевом кургане, также был приглашен на церемонию. Он напомнил, как в годы войны в этом месте принимали присягу молодые бойцы. Традиция продолжается и в наши дни.

В прошлом году были подняты останки 975 бойцов Сталинграда. Большинство перезахоронили в Россошках. С весны уже прошло 17 экспедиций, в которых приняли участие как волгоградцы, так и их коллеги со всей страны, от Воронежа до Якутска. Они нашли останки 465 солдат и командиров Красной Армии.

- Многие из них уже похоронены с оказанием воинских почестей в Иловлинском и Светлоярском районах. Имена 11 защитников Сталинграда удалось установить, - говорит председатель регионального совета Поискового движения России Андрей Орешкин.

- Важна каждая деталь, любая мелочь. На найденном в окопе карманном зеркальце надпись "Нюра". На мундштуке - инициалы "Б. Н. А.", на фляжке - "В. К. И.", на ложке - "Р. С.". Еще медаль Всесоюзной сельскохозяйственной выставки 1939 года, с номером 12038. По этим следам иногда удается найти имя солдата, сражавшегося за Родину.

Опознанные защитники Сталинграда

Капитан Валинов Алексей Григорьевич (идентифицирован по ордену Боевого Красного Знамени №4207). Красноармеец 35-й гвардейской стрелковой дивизии Жданов Дмитрий (по медальону). Красноармеец Зауткин Петр Васильевич (по письмам). Предположительно Захаров (по медальону). Красноармеец Корчагин Николай Егорович (по медальону). Лейтенант Костомаров Федор Гаврилович (по медальону). Предположительно Пименов или Поленов (по документу). Красноармеец Пирский Михаил Михайлович (по медальону). Младший лейтенант Самойленко Дмитрий (по документу). Красноармеец Сизов Василий Васильевич (по медальону). Красноармеец Яркин Михаил Степанович (по медальону).