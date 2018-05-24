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24.05.2018 14:09
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

О русских старожилах в Чечне

Текст: Игорь Васильев (кандидат исторических наук)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ №7574 (111)
В столице Кубани состоялось заседание "круглого стола" на тему "Итоги современных культурно-антропологических исследований русского старожильческого населения Чеченской Республики".

Мероприятие прошло в рамках проекта "Русские Чечни: изучение и сохранение традиционных духовных ценностей и опыта межэтнической интеграции", который реализуется на средства гранта президента РФ. Кубанские ученые (край - один из главных регионов проживания переселенцев из республики) под руководством кандидата исторических наук Антона Зудина недавно провели исследования русского населения на территории Чечни. И вот теперь были подведены первые итоги этой работы.

В разговоре приняли участие президент Академии наук Чечни Шахрудин Гапуров, директор Фонда по сохранению православных общин протоиерей о. Георгий Ефимов, казачий генерал Владимир Громов.

Фото: Аносов Владимир
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После трагических событий 1990-х годов в станицах Наурского и Шелковского районов Чечни преимущественно остались жить в частности потомки терских казаков - старейшей группы казачества и русского населения Северного Кавказа в целом. Так, в Наурской их насчитывается примерно 700 человек, в Мекенской - 120, в селах Чернокозово и Алпатово - по 200-300. В станице Червленой зарегистрировано более 800 русских. И по сей день потомки терцев, по словам экспертов, отличаются сплоченностью, устойчивыми традициями взаимопомощи, энергией и деловой жилкой, глубокой религиозностью.

В дореволюционный период среди терцев было распространено старообрядчество. Теперь же его в республике, как выяснили исследователи, практически нет, православные - прихожане храмов Московского патриархата. Но старообрядчество остается частью исторической памяти казаков, воплощеннойв семейных реликвиях - старинных иконах.

Взаимоотношения казаков и горцев в разные периоды истории складывались по-разному. Но даже в период лихолетья 1990-х годов были случаи, когда соседи-чеченцы с риском для жизни защищали своих русских соседей от боевиков и бандитов. А до того, после возвращения чеченцев из депортации, станичники помогали им вновь обустроиться в республике. Что такое депортация и репрессии, терцы сполна испытали еще в 1920-1930-е годы, во время расказачивания...

В ходе "круглого стола" профессор Владимир Науменко вручил Шахрудину Гапурову фотокопию списка старинных чеченских книг, хранившихся в одной из коллекций.

Не был забыт докладчиками и педагог из станицы Калиновской Обукосум Эскирханов, который практически превратил собственный дом в музей традиционного быта терского казачества. Его усилиями было сохранено немало уникальных предметов материальной культуры.

В рамках проекта по итогам полевой работы планируется издание книги и проведение форума в Грозном.

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