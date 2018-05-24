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24.05.2018 14:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Туристы назвали регионы РФ с лучшей рыбой и морепродуктами

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Гастрономические туристы определили, в каких регионах России можно отведать самую вкусную рыбу и морепродукты. Рейтинг составлен сервисом онлайн-бронирования жилья Tvil.ru по итогам опроса туристов в соцсетях.

Фото: depositphotos.com
Названы лучшие "винные" регионы России

В топ-5 российских туристических городов с самой вкусной рыбой и морепродуктами вошли Крым, Владивосток, Санкт-Петербург, Астрахань и Калининград.

Крым набрал 37 процентов голосов опрошенных туристов, которые среди самых популярных рыбных блюд назвали барабульку и устрицы. Во Владивостоке гости предпочитают мидии и гребешки - они набрали 18 процентов голосов.

В Санкт-Петербурге любимое морское лакомство - корюшка, получившая 17 процентов. 11 процентов опрошенных предпочитают астраханскую воблу, а семь процентов - калининградскую селедку.

Гурманы также посоветовали отведать хариус в Сибири и корюх, навагу и семгу в Архангельске.

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