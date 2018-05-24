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24.05.2018 11:23
Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В Крыму яхтенные марины создадут в семи городах

Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

В семи городах полуострова планируется создание яхтенное инфраструктуры для отдыха и туризма. Об этом представители Корпорации развития Крыма заявили в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Фото: Пресс-служба правительства Севастополя
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Стратегия социально-экономического развития РК предусматривает развитие яхтенной инфраструктуры в Ялте, Керчи, Феодосии, Судаке, Коктебеле, Алуште и Евпатории.

На ПМЭФ-2018 в частности будет представлен земельный участок в Судаке площадью 4,5 гектара для создания яхтенной марины. Речь идет о территории, прилегающей с востока к горе Алчак.

- Территория тупиковая, что защищает будущую яхтенную стоянку от сильных ветров, - рассказали РИА Новости Крым в КРК. - Параллельно со строительством яхтенной марины в Судаке будет развиваться соответствующая инфраструктура - отели, развлекательные объекты, событийный туризм и другие.

Фото: Пресс-служба главы Республики Крым
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Ранее на инвестфоруме в Сочи инвесторам был представлен проект создания яхтенной марины в Балаклаве с современной инфраструктурой для стоянки, хранения, обслуживания и ремонта яхт и катеров.

На ПМЭФ-2018 Республика Крым на своем стенде презентует инвестиционные площадки и проекты в рекреационной, сельскохозяйственной и промышленной отраслях. В том числе - индустриальные парки "Бахчисарай" и "Феодосия", агропромышленный парк "Вересаево" в Сакском районе и инвестиционный проект "Винная дорога", знакомящий с виноградарством и виноделием.

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