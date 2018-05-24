В Севастополе суд закрыл торгово-развлекательный центр

Севастопольский городской суд приостановил деятельность торгово-развлекательного центра "Муссон" из-за нарушений правил пожарной безопасности и градостроительных норм. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе прокуратуры Севастополя.

Суд рассмотрел апелляцию прокуратуры на определения Гагаринского районного суда, который в начале мая отказался принять обеспечительные меры до рассмотрения дела по существу.

- 24 мая Севастопольским городским судом удовлетворены три представления прокуратуры города по обжалованию определений Гагаринского райсуда об отказе в принятии мер обеспечительного характера в виде приостановления деятельности ПАО "Муссон" по эксплуатации корпусов №№ 2, 3, 5, 9 и 35, - сказано в сообщении.

В этих корпусах расположены гостиница, спортивный комплекс, включающий баскетбольную арену, две баскетбольные и одну волейбольную площадки, три крытых теннисных корта, тренажерный зал, универсальный зал для футбола и бадминтона, залы единоборств и танцев. Кроме этого, кинотеатр на семь залов вместительностью более 1000 зрителей, развлекательный комплекс для детей "Муссония", ледовый каток, боулинг, бильярд, рестораны, продуктовый супермаркет, крупные магазины электронной техники, детских товаров, мебели, другие объекты торговли и предоставления услуг.

Они останутся закрыты, пока суд будет рассматривать исковые заявления прокуратуры, которая требует устранить нарушения норм пожарной безопасности, а также законодательства о градостроительстве и электроэнергетике в этом ТРЦ. Заседания в Гагаринском районном суде назначены на 8 и 13 июня 2018 года.

В ведомстве отметили, что обеспечительные меры применены, чтобы предупредить причинение вреда жизни и здоровью людей.

- В случае отказа в иске меры по обеспечению иска сохранятся до вступления решения суда в законную силу. При удовлетворении иска обеспечительные меры сохранят действие до исполнения решения суда, - пояснили в прокуратуре.

Проверку "Муссона" прокуратура с привлечением ГУ МЧС России по Севастополю провела в марте-апреле 2018 года. Были обнаружены нарушения требований противопожарного и градостроительного законодательства. В части помещений ТРЦ не оказалось автоматической пожарной сигнализации, двери эвакуационных выходов нельзя было открыть изнутри без ключа, а в цокольном этаже детского развлекательного комплекса вторые эвакуационные выходы и вовсе отсутствовали. Кроме этого, на детские аттракционы не были получены ежегодные талоны на е эксплуатацию. А несколько корпусов работали без документов о вводе в эксплуатацию.

Планируется, что "Муссон" будет закрыт в ближайшие дни, после того как исполнительный лист поступит в УФССП Севастополя.