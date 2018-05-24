Переселенец из зоны Чернобыльской АЭС и участник ликвидации последствий аварии Людмила Шумакова вновь чувствует себя в зоне отчуждения. В 1986 на атомной станции произошла чудовищная техногенная катастрофа, которая непосредственно коснулась и ее. А спустя 31 год пенсионера и инвалида второй группы настигла новая техногенная катастрофа - в собственном доме.

В мае прошлого года Людмила Алексеевна лежала в больнице: дает о себе знать пережитое в 1986 году после аварии на ЧАЭС. Вдруг в час ночи тренькнула эсэмэска. Списание средств в размере 44 тысячи рублей. Можно себе представить, как провела бедная женщина остаток ночи. Эти деньги она долго собирала на операцию. Утром, конечно же, отпросилась у врача и на такси помчалась в банк узнавать, куда ушли средства. Оказалось, после судебного решения было вынесено постановление на взыскание денежных средств со счета Шумаковой по исполнительному производству. А ничего, что это пенсия, единственный источник существования ликвидатора аварии на ЧАЭС?

Пенсионерка несколько лет боролась с управляющей компанией, которая довела дом до непригодного состояния, выиграла суд, однако вся эта история закончилась парадоксальным образом. После всех судебных разбирательств расходы на экспертизу в размере более 90 тысяч рублей повесили на истицу. Людмиле Алексеевне удалось тогда доказать неправомерность снятия ее сбережений, которые она получала за ущерб здоровью, на лекарства и на питание как ликвидатор. 44 тысячи спустя двое суток ей вернули. Она написала заявление в службу судебных приставов приостановить взыскание средств, пока она опротестует это решение. Но долг 98 тысяч по-прежнему висит на ней, и сейчас из пенсии ежемесячно вычитают по четыре тысячи рублей.

Таганрогская правдоискательница живет в опрятном, ухоженном многоэтажном доме на улице Октябрьской, 44/3. Я поначалу удивляюсь, не обнаруживая следов бедствия. Но помимо хозяйки квартиры меня ждет новый управляющий, благодаря которому, собственно, их и не осталось. Эту квартиру в новом тогда доме Людмила получила в марте 1994 года. Радости не было предела - ведь почти восемь лет она мыкалась по съемным квартирам и общежитиям.

Однако спустя несколько лет начались проблемы. Канализация не работала. Все текло. В подвале скапливались отходы жизнедеятельности. Подвал был затоплен. Никакой капитальный ремонт дому не светил - ведь недавно построен. В администрации города сетовали, что в хозяйстве нет специальной откачивающей машины, и в конце концов заказали такую из Краснодара. Воды откачали, но проблема осталась. Трубы вышли из строя. Жильцы досконально изучили проблему и со знанием дела рассказывают, что на любой чугунной трубе ставится ревизия - технологические отверстия, через которые сантехники могут устранить засор. Но на деле мастерам недосуг искать эти ревизии, и они просто пробивают в трубе дырочку, через которую чистят тросом трубу. В итоге она превратилась в этакое решето со всеми вытекающими последствиями. Управдома обвинили в приписках и с позором изгнали.

Новая компания не улучшила состояние дома. Ко всем бедам жильцов добавились проблемы с отоплением. Зимой они кутались в свитера, поскольку столбик термометра не мог осилить цифру 15 выше нуля. То, что называется горячей водой, нагревалось едва до 25. В апреле перед домом вырыли котлован, чтобы добраться до теплотрассы. Причем так и не закопали. В августе на Таганрог обрушился ливень, который затопил пятиэтажный дом теперь уже сверху. Прохудившаяся крыша пропустила всю воду в квартиры, откуда люди выносили осадки ведрами. Насчитали 250 ведер.

Жильцы дома устали бороться с невзгодами. Их письма-жалобы, ответы-отписки чиновников жилищной инспекции, администрации, прокуратуры составляют все вместе 2000 страниц, и когда их складывают в стопку, она грозит обвалом. В октябре 2013 года Людмила Шумакова с помощью местной правозащитной организации "Лига потребителей" подала на обе УК - "ЖЭУ2 и "Уют" исковое заявление в суд. Права жильцов как потребителей услуг постоянно нарушаются, и истица просила обязать УК сделать ремонт центрального отопления, системы водоснабжения, кровли, вентиляции, ливневой канализации и парапетов, а также произвести перерасчет в части недоданных услуг.

Суд назначил строительно-техническую экспертизу, которая подтвердила заявленные претензии, и вынес решение устранить в течение 30 дней все недостатки в обслуживании дома, взыскать с УК в пользу истицы компенсацию морального вреда 5000 рублей, штраф за проволочки в рассмотрении жалоб, а также оплатить расходы на экспертизу в сумме 98 тысяч рублей.

УК устранять ничего не стала, а продолжала судиться. Тем временем в дом пришла третья управляющая компания, которой понадобилась неделя, чтобы жильцы вздохнули спокойно. То, из-за чего они мучились много лет, новые специалисты устранили, как говорится, одним движением руки. Оказалось, на теплотрассе была закрыта запорная арматура, из-за чего горячая вода не могла поступать в квартиры. Был осушен подвал, заменена кровля на крыше.

Обрадованная такими переменами и своей победой в суде Людмила и не подозревала, что предыдущая компания опротестовала решение суда и что расходы на экспертизу платить теперь ей. Крайней в этой печальной истории стала пенсионерка, инвалид Людмила Алексеевна Шумакова.

- У нас не было ни тепла, ни горячей воды, все текло, я боролась за то, чтобы мы все жили в нормальных условиях, за создание которых исправно платим деньги. Я никого не оболгала. Все факты подтвердились. А в итоге меня же и наказали! - плачет Людмила.

- Управляющая компания, мало того что не вернула деньги людям за невыполненную работу, но и все судебные издержки повесила на человека, который пытался добиться правды, - говорит активистка Ольга Мироненко, которая специально пришла поддержать пенсионерку.

Что написано пером

Апелляционная инстанция областного суда отменила решение Таганрогского городского суда обязать УК "Уют" выполнить ремонтные работы в объеме, указанном в экспертном заключении, соответственно, взыскать с нее расходы, штраф, компенсацию и оплауы экспертизы. Сказалась чехарда со сменой управляющих компаний: "Уют" правил домом лишь год, руководитель "ЖЭУ" давно осуждена, а компания расформирована. "Выбор новой УК является основанием для прекращения ранее заключенного договора на управление домом, - говорится в определении, - и вывод суда о том, что "Уют" является действующей управляющей организацией и на нее должна быть возложена обязанность выполнить ремонтные работы, не имеет под собой оснований". А в тех договорах, которые заключали собственники с УК, не было ни слова о необходимости проведения ремонта и о финансировании этих работ. "Поэтому не имеется законных оснований для возложения этих работ и на ныне избранную управляющую компанию".