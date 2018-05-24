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24.05.2018 09:28
Проект: В регионах

На Ямале выросло производство молока

Текст: Елена Панова
Развивать молочное производство в регионах Крайнего Севера сложно по объективным причинам. Казалось бы, проще завезти на Ямал молочную продукцию из других регионов, но в округе делают ставку на свое молоко. Причем добиваются успехов.
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Так, с начала 2018 года сельскохозяйственные предприятия Ямала получили уже свыше 700 тонн молока - на 50 тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Специалисты агропромышленного департамента округа отмечают, что тенденция постепенного увеличения молочного производства сохраняется. В 2017 году предприятия региона получили порядка 2020 тонн молока, что на 200 тонн больше, чем в 2016-м.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости
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Существенного увеличения производства удалось достичь за счет частичного обновления молочного поголовья в стадах предприятий в рамках государственной программы по развитию агропромышленного комплекса - в 2016 году было приобретено 30 голов племенного высокопродуктивного крупного рогатого скота для предприятий АО "Салехардагро" и МСП "Мужевское". В 2017 году начала работу молочная ферма ООО "Веритас" в поселке Пурпе Пуровского района. Кроме того, продолжается обновление материально-технической базы предприятий региона. В 2017 году в рамках госпрограммы приобретено оборудование для переработки молока в МУП "СХК Ноябрьский". За счет межбюджетной субсидии реконструирован коровник в селе Горки Шурышкарского района. В этом году в рамках государственной программы запланировано обновление молочного поголовья АО "Салехардагро" и АО "Совхоз "Байдарацкий" - для предприятий будет приобретено 17 голов высокопродуктивного скота холмогорской породы, животных доставят в округ в летнюю навигацию.

Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Примечательно, что молочное производство в округе развивается даже на самых северных территориях. Так, в конце 2017 года в Ямальском районе заработала "Арктическая ферма", которая осуществляет полный производственный цикл - от получения сырья до реализации готовой продукции. Причем это не только стандартный набор - молоко, свежий творог и сметана, но и натуральный йогурт с различными добавками: мюсли, злаками, бананами, клубникой. В перспективе предприятие планирует запустить производство твердых сыров.

Сегодня на Ямале производством молочной продукции занимаются 10 предприятий, в них содержится 1145 голов крупного рогатого скота, молочное поголовье представлено 525 фуражными коровами. Имеющийся ресурс позволяет в значительной степени закрывать потребность социальных учреждений в свежем молоке. А на реализацию населению идет широкий спектр готовой продукции - пастеризованное молоко, кефир, йогурт, ряженка, творог, сметана и сливочное масло.

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