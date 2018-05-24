Наглое предложение о вербовке наркокурьеров красовалось на одной из центральных улиц Екатеринбурга. В двух шагах от студенческих общежитий на трехметровом щите кадровое агентство "Филин" предлагало вакансию "удаленного кадрового агента". На черном фоне птица заманивала уральцев в "прибыльное дело". Как выяснила "РГ", противостоять вербовке в наркобизнес официальные структуры пока не в состоянии. Внешне реклама выглядит невинно: не к чему придраться.

Условия для претендентов билборд сулил шелковые: зарплата - 50 тысяч рублей, работа на дому, свободный график. Неплохая приманка для молодых людей. Единственное, что могло смутить внимательного соискателя, - координаты будущего работодателя. Вместо привычных сайта или телефона для связи на рекламе указывались контакты в мессенджерах. Размещение - по всем законам бизнеса. Как говорится, учитывая целевую аудиторию: школы, техникумы, студенческие общежития.

Сколько времени работала реклама - неясно. Скандал разгорелся, когда один из екатеринбуржцев решил выяснить, что придется делать. Связался с работодателем и получил предложение распространять курительные смеси, делая "закладки". Именно так, через тайники подсевшие на зелье получают дозы. Бдительный горожанин тут же выложил скан переговоров в соцсети. Уже на следующее утро плакат черного "Филина" исчез с рекламной конструкции. В агентстве, разместившем рекламу, комментировать ситуацию отказались. По телефону девушка нервно пояснила, что полотно сняли "сами понимаете, по каким причинам". Перед размещением рекламы ничего незаконного не заметили.

- Да, выглядит все невинно: кадровое агентство ищет сотрудников. Такие объявления висят на каждом шагу. В рекламных компаниях юристы, конечно, проверяют заявки на соответствие законодательству. Но в данном случае никакой закон формально не нарушен. Нет даже необходимости требовать указания юридического адреса, ведь здесь не написан официальный сайт и это не интернет-магазин, - пояснил нам Дмитрий, владелец одного из рекламных агентств Екатеринбурга. - Пока не обратишься по контакту - и не догадаешься о подвохе.

Условия для претендентов билборд сулил шелковые: зарплата - 50 тысяч, свободный график

Кадровое агентство с таким названием действительно существует. Правда, логотип у него иной, и расположено оно в Москве. По информации с сайта, занимается агентство подбором кадров для работы на дому: сиделки, няни, домработницы. Именно ли эта "птица" залетела в Екатеринбург, уточнить не удалось: ни по одному из указанных телефонов никто не отвечает. Но догадываемся, что в Екатеринбурге засветился другой "Филин". И вот с его-то представителями мы сразу вышли на связь через указанный на рекламе мессенджер. Суть работы: создавать сеть курьеров, контролировать их работу. В зависимости от того, сколько времени они отработали, получать свою долю: "Всего за приведенного человека 20 000 в месяц". А вот условия для курьеров: 1) оплата за клад - 250 рублей; 2) выплаты раз в неделю; 3) перевод денег на карту; 4) минимальный план - 20 кладов. На наш наивный вопрос: что такое клад? Пояснили: "Место, где что-то спрятано, курьеры в курсе". "Закладка, что ли?" - "Да". Кроме Екатеринбурга такие организаторы сети требуются сейчас в Астрахани, Сыктывкаре, Пензе и Самаре. Возможно, там так же висят рекламные плакаты - близнецы уральскому.

Между тем в региональном УФАС "РГ" посоветовали написать заявление. "Без заявления конкретного лица мы не имеем права проводить проверку, - пояснила пресс-секретарь ведомства Анастасия Насонова. - Даже если рекламу уже сняли, мы все равно имеем право ее вести". Обязательно напишем.