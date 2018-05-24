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24.05.2018 09:13
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В 11 классе уральской школы осталась одна выпускница

Текст: Юлия Мякишева

В школе №33 поселка Кытлым в шестидесяти километрах от Карпинска на Среднем Урале последний звонок прозвучал для единственной одиннадцатиклассницы Саши Крючковой, рассказала "РГ" директор учебного заведения Лия Панина.

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Виной тому, что девочка заканчивает одна последний класс, малокомплектность сельской школы. Сейчас ее посещают всего 120 учеников, в том числе 24 первоклассника и три десятиклассника. Директор отметила, что в девятом классе из школы, кроме Александры, выпускали еще трех учеников: кто поступил в колледж, кто переехал, и в итоге два года девочка училась одна. При этом скучно ей не было: школа маленькая, все друг друга знают и дружат.

- Александра идет на медаль. Учителя не давали ей поблажек из-за того, что она единственная ученица. Она действительно очень старательная, - говорит Лия Панина.

Без праздников по поводу окончания школы единственную выпускницу не оставили. Последний звонок у девочки был накануне, вместе с четвертым и девятым классами, а выпускной пройдет вместе со всеми одиннадцатиклассниками Карпинского городского округа.

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