В 11 классе уральской школы осталась одна выпускница

В школе №33 поселка Кытлым в шестидесяти километрах от Карпинска на Среднем Урале последний звонок прозвучал для единственной одиннадцатиклассницы Саши Крючковой, рассказала "РГ" директор учебного заведения Лия Панина.

Виной тому, что девочка заканчивает одна последний класс, малокомплектность сельской школы. Сейчас ее посещают всего 120 учеников, в том числе 24 первоклассника и три десятиклассника. Директор отметила, что в девятом классе из школы, кроме Александры, выпускали еще трех учеников: кто поступил в колледж, кто переехал, и в итоге два года девочка училась одна. При этом скучно ей не было: школа маленькая, все друг друга знают и дружат.

- Александра идет на медаль. Учителя не давали ей поблажек из-за того, что она единственная ученица. Она действительно очень старательная, - говорит Лия Панина.

Без праздников по поводу окончания школы единственную выпускницу не оставили. Последний звонок у девочки был накануне, вместе с четвертым и девятым классами, а выпускной пройдет вместе со всеми одиннадцатиклассниками Карпинского городского округа.