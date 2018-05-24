В Магнитогорске нашли убитым бизнесмена

В городе Магнитогорске Челябинской области выясняют обстоятельства убийства предпринимателя.

Тело погибшего обнаружено сегодня, сообщили в следственном управлении СК по региону.

- Утром около одного из домов по проспекту Ленина в Магнитогорске было обнаружено тело предпринимателя с признаками насильственной смерти, - сообщил представитель следственного ведомства Владимир Шишков. - По предварительным данным, причиной смерти мужчины стали ножевые ранения.

На месте происшествия работают криминалисты. Организован комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, отметили в СК.