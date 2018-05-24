РФ отправит в ОБСЕ видео с издевательствами над молдаванами в Одессе

Российские дипломаты отправят в Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) видеозапись, на которой жители Одессы издеваются над гражданами Молдавии за привязанные к антенне их машины георгиевские ленточки. Об этом сообщила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Отправим в ОБСЕ, Дуне Миятович в качестве вещественного доказательства могучей евроинтеграции Украины, - написала Захарова на своей странице в Facebook. - Пусть посмотрит".

Представитель МИД назвала эту историю показательной. "Вот, что из этого получилось. Разбитые машины, проколотые колеса, плачущие женщины, издевающиеся националисты, которые почему-то говорят о войне, но не из окопа. Война же гибридная - нормальные ребята воюют с телефоном в руке", - добавила Захарова.

При этом она предположила, что Киев вновь будет отрицать произошедшее. По ее словам, МИД Украины в очередной раз обвинит во всем "кремлевскую пропаганду".