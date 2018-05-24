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Власть
24.05.2018 15:42
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

Рогозин согласился возглавить "Роскосмос"

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию "Роскосмос".

"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - обещал Рогозин на встрече в Стрельне.

Напомним, что "Роскосмос" возглавлял Игорь Комаров с 2015 года.

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