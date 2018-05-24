Рогозин согласился возглавить "Роскосмос"

Президент РФ Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить корпорацию "Роскосмос".
"Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие", - обещал Рогозин на встрече в Стрельне.
Напомним, что "Роскосмос" возглавлял Игорь Комаров с 2015 года.
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