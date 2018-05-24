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В начале XX века, когда наручные часы считались хрупким украшением, Ганс Вильсдорф сделал ставку на часы для активного образа жизни. Его компания Rolex, впервые разработавшая водонепроницаемую модель и ротор автоподзавода, со временем превратилась в лидера швейцарской часовой индустрии и неоднократно проверяла точность и надежность своих часов в экстремальных условиях.

Любовь Rolex к спорту сегодня выражается в партнерстве с самыми престижными соревнованиями.

На всех парусах

С миром парусного спорта Rolex связан уже 60 лет. Часовая марка, создавшая в 1926 году первые в мире водонепроницаемые наручные часы Oyster ("Устрица"), сейчас выступает генеральным спонсором полутора десятков крупных регат и партнером яхтклубов. Соревнования Rolex Fastnet Race и Rolex Sydney Hobart за их чрезвычайную сложность называют "Эверестом парусного спорта". Не менее зрелищна регата Rolex Farr 40 World Championship. Состязания Maxi Yacht Rolex и Cup Rolex Swan Cup считаются важнейшими на Средиземном море. Специально для парусного спорта Rolex разработал модели Oyster Perpetual Yacht-Master и Oyster Perpetual Yacht-Master II.

Попасть в лунку

Rolex - крупнейший в мире спонсор соревнований по гольфу, в том числе Открытого чемпионата, который проводится с 1860 года. Это самый почитаемый турнир уровня "мейджор". Часовая компания сотрудничает с ним в качестве главного спонсора и официального хронометриста более 30 лет. В прошлом году чемпионат в десятый раз прошел в гольф-клубе Royal Birkdale на северо-западе Англии, поле которого существует с 1889 года и создано, кажется, для проверки мастерства гольфистов. Rolex также выступает официальным хронометристом Открытого чемпионата США (с 1980 года), Женского открытого чемпионата США (с 2003 года) и турнира "Мастерс" - единственного "мейджора", который каждый год проходит в одном и том же месте: в национальном гольф-клубе в Огасте.

Королевское увлечение
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Более 50 лет Rolex венчает своей знаменитой короной конный спорт. Rolex Grand Slam of Show Jumping объединил три мировых турнира высшего уровня: CHIO Aachen, CSIO "Мастерс" в Спрус-Медоуз и CHI Geneva. Это сложнейшее испытание по конкуру. В 2018 году оно дополнится еще одним турниром - Dutch Masters. Rolex Grand Slam of Show Jumping будет награждать наездников, получивших Гран-при на каждом из этих четырех "мейджоров". В 2016 году - в год 90-летия королевы Елизаветы Второй - Rolex впервые стал официальным партнером Royal Windsor Horse Show. На это ежегодное королевское шоу мировая элита конного спорта собирается в парке Виндзорского замка: здесь проходят состязания по выездке, конкуру и конным пробегам, а также соревнования конных экипажей.

Английская традиция

Содружество Rolex и Уимблдонского теннисного турнира для британцев так же привычно, как зеленые травяные корты: этому партнерству сегодня 40 лет. Уимблдон - третий турнир из четверки Большого Шлема. В его проведении британцы жёстко придерживаются старых порядков и, отвергая грунтовые покрытия, застилают центральный корт рулонами дерна со специальной фермы в графстве Йоркшир. Настенные часы Rolex на протяжении всего турнира показывают время городов, где в прямом эфире транслируются матчи - Сан-Франциско, Нью-Йорк, Рио-де-Жанейро, Лондон, Йоханнесбург, Токио, Мельбурн. Многие знаменитые теннисисты носят часы Rolex как незаменимый аксессуар. Среди них самый титулованный победитель Уимблдона в мужском одиночном разряде Роджер Федерер, который выиграл турнир 8 раз.

Страсть к автогонкам

В этом году Rolex отмечает пятилетие партнерства с самыми престижными в мире автогонками - Формулой 1: с 2013 года компания официально отвечает за хронометраж соревнований и наручные часы пилотов. Гонки всегда имели большое значение для Rolex - начало тому было положено в 1930-е годы, когда Малькольм Кэмпбелл, на руке которого был хронометр Rolex Oyster, разогнался на своем автомобиле Bluebird до 300 миль в час (483 км/ч). В 1959 бренд стал партнером 24-часовой гонки в Дейтона-Бич (Флорида), а в 1963 году надпись "Daytona" появилась на циферблате знаменитого гоночного хронографа Cosmograph, ранее выпущенного компанией. С 2001 года Rolex официально хронометрирует "24 часа Ле-Мана". Под эгидой компании проходят и гонки старинных автомобилей - Goodwood Revival и Rolex Monterey Motorsports Reunion.

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