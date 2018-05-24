31 мая 2018 года при поддержке Rolex у дворца Шенбрунн в Вене пройдет ежегодный летний ночной концерт Венского филармонического оркестра.

Дирижировать будет Валерий Гергиев, петь - Анна Нетребко, вход свободный. Слушателям предлагается программа "Итальянская ночь", состоящая из арий и симфонических произведений итальянских и русских композиторов. Такое мероприятие традиционно проводится под открытым небом в мае или июне и собирает более ста тысяч человек. Каждый год руководить оркестром приглашается дирижер мирового уровня. Концерт заканчивается ярким фейерверком.

Rolex Datejust Pearlmaster 39 c россыпью цветных сапфиров.

Компания Rolex сотрудничает с Венским филармоническим оркестром вот уже 10 лет: спонсируя организацию этого и других концертов коллектива, она стремится сделать классическую музыку более доступной.