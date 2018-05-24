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24.05.2018 21:40
Рубрика: Экономика
Проект: Роснефть 2018

"Роснефть" заключила соглашение с "Внешэкономбанком" и "ВЭБ-лизингом" на 400 млрд рублей

"Роснефть" в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с Внешэкономбанком и АО "ВЭБ-лизинг" о сотрудничестве с объемом финансирования до 400 млрд рублей. Речь идет о сотрудничестве по финансированию проектов, а также долгосрочном лизинге добычного оборудования для "Роснефти" и ее дочерних обществ. Соглашение также предполагает участие в совместных проектах - проектировании и строительстве линейки современных судов на верфи "Звезда" в Приморском крае.
Фото: Максим Блинов / РИА Новости Фото: Максим Блинов / РИА Новости
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Подписанный документ позволит крупнейшей российской нефтяной компании  получить в лизинг буровые установки, узлы подготовки нефти, головные сооружения, приемо-сдаточные пункты, компрессорные и прочие объекты.

"Роснефть" в рамках сотрудничества с "ВЭБ" и АО "ВЭБ-лизинг" планирует также решить задачу технологического перевооружения и модернизации производственных мощностей, применения инновационных технологий и производства современной конкурентоспособной продукции. Запланирован и ряд совместных проектов в области импортозамещения.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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"Вопрос технического переоснащения и обновления основных фондов является ключевым практически для всех секторов российской экономики", - комментирует соглашение экономист Никита Кричевский.  

По его оценке, сделка станет существенным подспорьем не только для отечественного судостроения, но и окажет существенный мультипликативный эффект на смежные отрасли российской экономики, прежде всего на металлургию.

Опрос Центра конъюнктурных исследований ранее показал, что в 2017 году 80% предприятий закупали оборудование за счет собственных средств, то есть из собственной прибыли, урезая другие расходы.

"Для развитых экономик подобная ситуация - нонсенс,  - утверждает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев.  - На западе в обновление основных фондов инвестируют не более 20% собственных средств, привлекая до 80% необходимых инвестиций на финансовом рынке. При этом половина заемных средств приходится на лизинговые сделки".

Фото: depositphotos.com
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По его словам, лизинг является наиболее удобным инструментом финансирования.

"У лизинга есть целый ряд плюсов по сравнению с кредитными деньгами. Один из ключевых - это возможность применения ускоренной амортизации. Это, в свою очередь, дает дополнительный налоговый эффект для предприятий, что приводит к уменьшению налога на прибыль. Подобные преимущества стимулируют обновление основных фондов, что особенно важно в высокотехнологичных отраслях", - отмечает эксперт.

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