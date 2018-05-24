"Роснефть" заключила соглашение с "Внешэкономбанком" и "ВЭБ-лизингом" на 400 млрд рублей

"Роснефть" в рамках Петербургского международного экономического форума подписала соглашение с Внешэкономбанком и АО "ВЭБ-лизинг" о сотрудничестве с объемом финансирования до 400 млрд рублей. Речь идет о сотрудничестве по финансированию проектов, а также долгосрочном лизинге добычного оборудования для "Роснефти" и ее дочерних обществ. Соглашение также предполагает участие в совместных проектах - проектировании и строительстве линейки современных судов на верфи "Звезда" в Приморском крае.

Подписанный документ позволит крупнейшей российской нефтяной компании получить в лизинг буровые установки, узлы подготовки нефти, головные сооружения, приемо-сдаточные пункты, компрессорные и прочие объекты.

"Роснефть" в рамках сотрудничества с "ВЭБ" и АО "ВЭБ-лизинг" планирует также решить задачу технологического перевооружения и модернизации производственных мощностей, применения инновационных технологий и производства современной конкурентоспособной продукции. Запланирован и ряд совместных проектов в области импортозамещения.

"Вопрос технического переоснащения и обновления основных фондов является ключевым практически для всех секторов российской экономики", - комментирует соглашение экономист Никита Кричевский.

По его оценке, сделка станет существенным подспорьем не только для отечественного судостроения, но и окажет существенный мультипликативный эффект на смежные отрасли российской экономики, прежде всего на металлургию.

Опрос Центра конъюнктурных исследований ранее показал, что в 2017 году 80% предприятий закупали оборудование за счет собственных средств, то есть из собственной прибыли, урезая другие расходы.

"Для развитых экономик подобная ситуация - нонсенс, - утверждает директор аналитического департамента "Альпари" Александр Разуваев. - На западе в обновление основных фондов инвестируют не более 20% собственных средств, привлекая до 80% необходимых инвестиций на финансовом рынке. При этом половина заемных средств приходится на лизинговые сделки".

По его словам, лизинг является наиболее удобным инструментом финансирования.

"У лизинга есть целый ряд плюсов по сравнению с кредитными деньгами. Один из ключевых - это возможность применения ускоренной амортизации. Это, в свою очередь, дает дополнительный налоговый эффект для предприятий, что приводит к уменьшению налога на прибыль. Подобные преимущества стимулируют обновление основных фондов, что особенно важно в высокотехнологичных отраслях", - отмечает эксперт.