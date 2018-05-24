Россияне рассказали об ожиданиях о росте зарплаты после увеличения МРОТ

83 процента россиян знают о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом говорится в новом опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Уровень информированности заметно выше среди людей пенсионного возраста (90 процентов знают о повышении МРОТ), респондентов с высшим/незаконченным высшим образованием (88 процентов). Большинство россиян (70 процентов), правда, не ожидают роста окладов в связи с повышением МРОТ. Незначительный рост предполагают 19 процентов опрошенных. Существенное увеличение зарплаты - 3 процента.

Почти треть опрошенных сообщили, что не знают размер МРОТ в своем регионе, 44 процента - имеют общее представление, но точную сумму назвать не смогли бы. Только четверть опрошенных (26 процентов) заявила, что им известен минимальный размер оплаты труда.

Около половины россиян считают, что МРОТ для их региона проживания должен быть в интервале от 10 до 20 тыс. рублей в месяц на человека. Более четверти считают, что он должен составлять от 20 до 30 тыс. рублей.