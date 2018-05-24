Российские депутаты рассказали о теплом приеме в парламенте Мексики

Члены Национального конгресса Мексики "очень душевно" встретили депутатов Государственной думы РФ. Парламентарии двух стран обсудили широкий круг вопросов. Об этом ТАСС рассказала вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова.

По ее словам, визит российской делегации возобновляет "отношения между нижними палатами" двух парламентов. "Во время посещения Палаты депутатов мы обсуждали все вопросы, связанные, в первую очередь, с борьбой с терроризмом, с коррупцией, а также проблемы миграции", - сказала собеседница агентства.

Епифанова отметила, что законодателям обеих стран "есть, о чем говорить дальше". "У нас все прекрасно на уровне профессиональных контактов, у нас также совпадают точки зрения по всем основным вопросам", - подчеркнула вице-спикер Госдумы.

В состав делегации помимо Епифановой вошли депутаты Дмитрий Новиков, Сергей Маринин и Дмитрий Перминов.

