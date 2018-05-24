Новости

Росстандарт создаст единую среду для разработки ГОСТов 15:01
Небо над Дрезденом закрыто из-за бомбы времен Второй мировой войны 15:01
Беларусь и Удмуртия договорились о развитии двухсторонних отношений 15:00
В Карачаево-Черкесии задержаны 11 подозреваемых в экстремизме 14:57
Deutsche Bank уволит тысячи сотрудников в рамках реорганизации бизнеса 14:40
Туристы назвали регионы РФ с лучшей рыбой и морепродуктами 14:40
Голикова пообещала следить за зарплатами бюджетников 14:37
Жаров: Роскомнадзор проверит Twitter 14:36
Голикова рассказала об изменениях в пенсионной системе 14:20
Трутнев рассказал о реформах геологоразведки и переработки леса 14:19
Минфин разработает системные меры по борьбе с ростом цен на топливо 14:18
При взлете с самолета в Японии начали сыпаться детали 14:18
Губернатор Ульяновской области анонсировал подписание крупных соглашений 14:13
На Кубани приставы 10 часов доставали должника из машины 14:13
Химический спецназ с тяжелыми огнеметами зачистил "город" под Курском 14:11
Участники минского форума рассказали о безальтернативности мирным переговорам 14:09
В Омской области медведи стали нападать на домашний скот 14:07
На Кубани появились подробности ЧП с ребенком в больнице 14:05
В России появится финансовый омбудсмен 13:59
Овечкин признан самым популярным хоккеистом мира 13:53
Volkswagen рассекретил дизайн "народного кроссовера" для России 13:52
СК: Московский школьник ранил товарища ножом случайно 13:46
Российские волейболистки победили Германию в Лиге наций 13:44
Лукашенко: Европа должна показать пример в решении спорных вопросов 13:29
В Якутии завели дело после расстрела пяти человек 13:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 13:44
Рубрика: Спорт

Российские волейболистки победили Германию в Лиге наций

Текст: Данила Жиляев

В матче второй игровой недели волейбольной Лиги Наций в южнокорейском Сувоне женская сборная России взяла верх над командой Германии. Встреча завершилась со счетом 3:1 (19:25, 25:21, 25:15, 25:23).

Фото: fivb.com
Россиянки разгромно уступили кореянкам в Лиге наций

Самой результативной в составе российской сборной стала доигровщица Ирина Воронкова, она набрала 20 очков. У немецкой команды 26 баллов набрала Луиза Липманн. Для сборной России эта победа стала четвертой в шести последних встречах.

Накануне подопечные Вадима Панкова уступили хозяйкам турнира кореянкам 0:3 (19:25, 14:25, 17:25), а на прошлой неделе выиграли три из четырех матчей в Екатеринбурге.

На текущей неделе наша команда выступления завершила. Следующий матч она проведет 29 мая против Сербии, затем также сыграет с Турцией и Бельгией.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
В России появится финансовый омбудсмен
Киев заблокирует сайты МИА "Россия сегодня" и РИА Новости Украина
В Роскомнадзоре рассказали, сколько пользователей отказались от Telegram
Кремль усомнился в добровольности заявления Юлии Скрипаль