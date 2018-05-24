Российские волейболистки победили Германию в Лиге наций

В матче второй игровой недели волейбольной Лиги Наций в южнокорейском Сувоне женская сборная России взяла верх над командой Германии. Встреча завершилась со счетом 3:1 (19:25, 25:21, 25:15, 25:23).

Самой результативной в составе российской сборной стала доигровщица Ирина Воронкова, она набрала 20 очков. У немецкой команды 26 баллов набрала Луиза Липманн. Для сборной России эта победа стала четвертой в шести последних встречах.

Накануне подопечные Вадима Панкова уступили хозяйкам турнира кореянкам 0:3 (19:25, 14:25, 17:25), а на прошлой неделе выиграли три из четырех матчей в Екатеринбурге.

На текущей неделе наша команда выступления завершила. Следующий матч она проведет 29 мая против Сербии, затем также сыграет с Турцией и Бельгией.