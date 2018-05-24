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24.05.2018 18:08
Рубрика: Власть

Самозанятых освободят от подоходного налога до 2020 года

Текст: Татьяна Замахина
Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект о продлении до 2020 года налоговых каникул для самозанятых граждан.

Россияне, которые работают в качестве домашнего персонала (нянями, сиделками, домработницами) и репетиторами, смогут не вставать на учет в ФНС до конца 2019 года. Для таких работников и прочих самозанятых граждан продлеваются налоговые каникулы.

Ранее освобождение от НДФЛ действовало до конца 2018 года.

Регионы имеют право определять перечень видов деятельности, на которые будут распространяться эти нормы Налогового кодекса.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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После окончания каникул самозанятые должны определиться - стать индивидуальными предпринимателями или уплачивать налог по ставке 13%.

Цель законопроекта - стимулировать таких работников выходить "из тени". Ныне действующая акция от государства, по данным Счетной палаты, хорошего результата не дала. В начале нынешнего года в ведомстве приводили данные о том, что на 1 декабря в информационной системе ФНС зарегистрировалось всего 813 самозанятых. Таким образом, СП оценила меры как недостаточные с точки зрения обеспечения массовой легализации таких работников.

Замминистра финансов РФ Илья Трунин привел депутатам более свежие данные, уточнив, что самозанятых по всей стране официально насчитывается всего 1,4 тысячи из 15 миллионов человек. В будущем, пообещал он, налоги для тех, кто выйдет "из тени", будут низкими, что должно способствовать регистрации самозанятых в налоговых органах.

Ранее Минюст вышел с инициативой о том, чтобы все самозанятые граждане делали отчисления в Пенсионный фонд и Фонд обязательного медицинского страхования.

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