"Сбербанк-АСТ" презентовал на ПМЭФ новый продукт

Николай Андреев, генеральный директор компании "Сбербанк-АСТ" рассказал "Российской газете" о магазине малых закупок SberB2B.

24 мая в рамках ПМЭФ "Сбербанк-АСТ" презентовал новый продукт - магазин малых закупок SberB2B.

"Мы разработали платформу, которая позволит заниматься закупочной деятельностью юридическим лицам, - поясняет генеральный директор компании "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев. - Главная особенность этой площадки - возможность совершать торги сравнительно небольших объемов. Это привлечет к закупочной деятельности малый и средний бизнес. В выигрыше окажутся все: государственные органы, которые занимаются небольшими закупками по 44 Закону, различные представители коммерческих площадок, госкорпорации. Мы надеемся, что сервис будет включен в нашу деятельность в полноценном объеме 10 июля этого года".