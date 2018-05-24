"Сбербанк-АСТ" презентовал на ПМЭФ новый продукт

Николай Андреев, генеральный директор компании "Сбербанк-АСТ" рассказал "Российской газете" о магазине малых закупок SberB2B.
24 мая в рамках ПМЭФ "Сбербанк-АСТ" презентовал новый продукт - магазин малых закупок SberB2B.
"Мы разработали платформу, которая позволит заниматься закупочной деятельностью юридическим лицам, - поясняет генеральный директор компании "Сбербанк-АСТ" Николай Андреев. - Главная особенность этой площадки - возможность совершать торги сравнительно небольших объемов. Это привлечет к закупочной деятельности малый и средний бизнес. В выигрыше окажутся все: государственные органы, которые занимаются небольшими закупками по 44 Закону, различные представители коммерческих площадок, госкорпорации. Мы надеемся, что сервис будет включен в нашу деятельность в полноценном объеме 10 июля этого года".
Портрет "Лидера России": Илья Торосов
Социальные лифты создают платформу для "роста причастности людей к общему делу", считает один из победителей конкурса "Лидеры России" Илья Торосов. Новый замглавы Минэкономразвития принимает участие в ПМЭФ в этом году
Портрет "Лидера России": Максим Дузь
В этом году в ПМЭФ принимают участие победители всероссийского конкурса "Лидеры России". Один из них - Максим Дузь из Краснодара. Он рассказал "РГ", как изменилась его карьера
Объем книжного рынка в России удвоится к 2025 году
Объем книжного рынка удвоится к 2025 году. Такой прогноз дал "Российской газете" Олег Новиков, член президиума Российского книжного союза. Драйверами рынка выступают учебная, образовательная и детская литература
Регионы возьмут на вооружение опыт калининградских энергетиков
В Калининградской области создается эталонная энергосистема, которая может стать полигоном для внедрения самых современных технологий, опережающих мировые практики
Путин отметил важность МВФ в поддержании глобальной стабильности
МВФ играет важную роль в поддержании глобальной стабильности и в области финансов. Об этом заявил Владимир Путин во время встречи с главой фонда Кристин Лагард в Стрельне
В ФАС назвали метод выявления картеля в цифровой сфере
Выявить картель в цифровой сфере легче, чем в реальной жизни. Об этом рассказал в беседе с "РГ" заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы Андрей Цариковский
Вологодская область станет крупнейшим производителем рыбы и чая
Уникальное предприятие по разведению лососевых пород рыб появится в Вологодской области, рассказал "РГ" губернатор региона Олег Кувшинников. Также здесь появятся крупный логистический комплекс и фабрика по производству иван-чая
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину занять должность главы Роскосмоса. Встреча бывшего вице-премьера и президента состоялась на полях ПМЭФ. Рогозин пообещал оправдать оказанное ему доверие