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24.05.2018 19:54
Рубрика: Спорт

Мария в тренде

Шарапова стала второй в рейтинге популярности
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
Российская теннисистка Мария Шарапова заняла вторую строчку в рейтинге самых популярных спортсменок мира по версии авторитетного американского портала ESPN. В этой борьбе Шарапова уступила только своей непримиримой сопернице на корте американке Серене Уильямс.

В этом году еще две россиянки вошли в топ-25 популярных спортсменок. Олимпийская чемпионка Игр-2018 по фигурному катанию 16-летняя Алина Загитова заняла 20-е место, а вице-чемпионка Олимпиады, двукратная чемпионка мира Евгения Медведева - 22-е.

Фото: EPA-EFE/ETTORE FERRARI
Шарапова вернулась в топ-30 рейтинга WTA

Подобный рейтинг ESPN составляет третий год подряд, определяя лидеров по собственной формуле. Аналитики компании учитывают три фактора: частоту поисковых запросов, размер рекламных контрактов и количество подписчиков в социальных сетях. Напомним, что в 2017-м Шарапова заняла третье место в списке самых популярных спортсменок, пропустив вперед звезду смешанных единоборств американку Ронду Роузи и все ту же Серену Уильямс.

Кстати, накануне известная фирма-производитель спортивной формы также выделила двух теннисисток из тура, объявив о создании именных кроссовок для Шараповой и, конечно, для Уильямс-старшей.

Мария к тому же представила наряд для грунтового "Большого шлема" в Париже, основная сетка которого стартует уже в воскресенье. После US Open-2017 Шарапову в черном платье "от кутюр" с кружевами и кристаллами уже назвали самой стильной. На "Ролан Гаррос" она сыграет в платье спортивного стиля темно-синего цвета. "Мне только что доставили мое платье, и оно прекрасно", - подписала Мария фотографию в своем "Твиттере".

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