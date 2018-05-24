Россия готова развивать расчеты в евро в противовес доллару

Россия увеличит долю внешнеторговых расчетов в евро и расширит использование европейской финансовой инфраструктуры, если Евросоюз займет твердую позицию против курса на расширение санкций, взятого США.

Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов на сессии Валдайского клуба "Время назад: политическое соперничество против экономического взаимодействия" в рамках Петербургского международного экономического форума. "Вопрос в готовности Евросоюза проводить самостоятельную политику", - сказал он.

Участники сессии признали, что в обозримом будущем доминированию доллара ничто не угрожает, а значит, США, скорее всего, продолжат использовать уникальное положение своей валюты для продвижения интересов с помощью санкций. Однако это тупиковый путь, считает Силуанов. "Если нам ставят где-то преграды, мы ищем обходы", - объяснил он, отметив, что каждый год растет доля расчетов в национальных валютах с Китаем и другими крупными торговыми партнерами. Так, доля доллара в российских расчетах по внешнеторговым договорам со странами дальнего зарубежья сократилась с 84,2 процента в 2013 году до 73,2 в 2017-м, доля евро, напротив, выросла с 9,2 до 16,9 процента, следует из статистики Банка России.

Силуанов подчеркнул, что усиленное развитие связей с Китаем - "это выход из тех ограничений, которые нам навязывают". Политического давления, по его словам, не избежали и международные финансовые институты - Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития и даже Международный валютный фонд, но Россия будет замещать их ресурсы привлечением финансирования от новых институтов - Нового банка развития БРИКС и Азиатского банка инфраструктурных инвестиций.

Санкции привели к увеличению расчетов в национальных валютах и могут серьезно усилить позиции евро

По словам Силуанова, санкции, с одной стороны, означают прямой вычет из темпов роста ВВП России до 0,5 процента в год, с другой - подстегивают к более быстрому проведению структурных реформ, которые повысят потенциал роста российской экономики выше нынешних 1,5-2 процентов в год. "Раньше федеральный бюджет балансировался при цене 100 долларов за баррель, сейчас - при 50, а в следующем году - при чуть более 40", - привел пример Силуанов. Он заверил, что государство подставит плечо компаниям, попавшим в апрельский санкционный пакет, поможет рефинансировать их долги и найти новые рынки сбыта, в том числе в Китае.

Несмотря на название сессии, ее участники считают, что в мире происходит не возврат к "холодной войне", а "перекалибровка" процессов глобализации (выражение экс-главы Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле), связанная с появлением новых центров притяжения капиталов, таких как Китай, и развитием технологий.

Именно в отношениях России и Китая намечаются ростки новой организации "мирового самоуправления", считает председатель совета клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий: "перекалибровка" и связанные с ней страхи говорят о том, что взаимозависимость экономик, могущество связей так велики, что миру недостает глобального регулирования многих политических и экономических процессов. "Мир движется в сторону общих рамок", - согласился Роле, весь вопрос в том, как именно они будут установлены - через политические договоренности или потрясения.