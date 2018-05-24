Скелетоны столь же изящны, сколь и противоречивы.

При очевидной эстетической составляющей этих часов многие скептики относятся к ним по принципу "вообще нравятся, а носить - нет". Действительно, не на каждой руке ажурность модели остается ее достоинством, и не каждый готов вместо привычного циферблата любоваться внутренней архитектурой механизма. Но многие ясно видят особую красоту мостов, вилок и шестеренок. Им и адресован наш выбор.

Принято считать, что выпуск скелетонов традиционно позволяет компании эффектным образом пережить отсутствие у нее новых усложнений. Тем не менее, это очень скрупулезная работа: снятие лишнего слоя металла приведет к хрупкости всей конструкции. Современные скелетоны создаются с применением новых технологий и опровергают мнение о дефиците идей.