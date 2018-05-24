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24.05.2018 09:12
Рубрика: В мире

СМИ: Экс-премьер Малайзии снова дает показания антикоррупционной комиссии

Текст: Юрий Когалов

Бывший премьер-министр Малайзии Наджиб Разак во второй раз на этой неделе дает показания комиссии по борьбе с коррупцией. Как отмечает Free Malaysia Today, во вторник допрос длился четыре часа. Что именно интересовало следователей, неизвестно, заседание проходило за закрытыми дверями.

Напомним, Разака подозревают в причастности исчезновению миллиардов долларов из государственного инвестиционного фонда 1MDB и в злоупотреблении полномочиями в качестве премьер-министра и министра финансов. Расследование комиссии может привести к предъявлению экс-премьеру уголовных обвинений.
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Однако недавно полиция провела обыски в нескольких резиденциях Разака. Стражи порядка нашли более 280 коробок с деньгами, драгоценностями, элитными часами, а также большую коллекцию эксклюзивных сумок Hermes. Чтобы вывести изъятые вещи, пришлось задействовать пять грузовиков.

Точная сумма наличных до сих пор не установлена, следовали продолжают подсчет, однако она уже превысила 2,5 миллиона долларов.

Расследование в отношении бывшего политика инициировал победивший на недавних парламентских выборах лидер блока "Альянс надежды" Махатхир Мохамад. Обвинения в коррупции в адрес прежнего правительства стали одной из главных причин победы оппозиции.

 

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