Новости

Судьба седьмых "Трансформеров" оказалась под вопросом 21:30
Губернатор Забайкальского края рассказал о главных проектах региона 21:30
Литературный фестиваль "ЛиФФт" собрал в Сочи авторов из 27 стран 21:23
МИД РФ: Москва озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО 21:14
СМИ: Захвативший заложников в Москве мужчина сильно пьян 21:13
Появилось видео взрыва на ядерном полигоне в КНДР 21:11
В Курске маршрутка опрокинулась от удара внедорожника 21:10
В Москве запустят бесстанционный прокат электросамокатов 20:50
Минздрав преобразует систему обязательного медицинского страхования 20:40
Харрисон Форд посмотрел "Хана Соло" дважды и "разбушевался" 20:40
СК проверит видео с упавшим с носилок пациентом больницы в Наро-Фоминске 20:37
Видео: две одинаковые сцены из "Мира Дикого Запада" в разных декорациях 20:37
СМИ: На востоке Москвы мужчина захватил заложников 20:26
Фанаты "Ливерпуля" не могут вылететь в Киев на финал Лиги чемпионов 20:20
Премьер Японии прилетел в Санкт-Петербург 20:05
Минфин: Доходы бюджета могут упасть на 140 млрд рублей 20:01
УЕФА утвердил изменения правил финансового fair play 19:57
В Совфеде предположили причины отказа Трампа от встречи с Ыном 19:39
"Двойник Джонни Деппа" убил пенсионера гитарой 19:22
Таксисту в Костроме предъявили обвинение в убийстве школьницы 19:17
Названы лауреаты Патриаршей литературной премии 19:13
На Дону рассказали о состоянии ребенка, раненного одноклассником 19:08
Минздрав предложил увеличить возраст совершеннолетия 18:55
Видео: музыку из "Игры престолов" сыграли на бумажном пианино 18:55
Дарью Старикову похоронили в ее родном городе Апатиты 18:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 20:59
Рубрика: В мире

Лояльность по предоплате

Порошенко "купил" рандеву с Трампом
Текст: Петр Лихоманов
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
Президент Украины Петр Порошенко заплатил окружению американского коллеги Дональда Трампа минимум 400 тысяч долларов за их первую, шестиминутную встречу в июне 2017 года, "похожую на переговоры". Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте BBC.

Информация о том, что встреча Порошенко и Трампа, которую киевские придворные эксперты и руководство МИД представили как грандиозный успех - в первую очередь потому, что с главой Украины Трамп встретился раньше, чем с российским коллегой, появилась в украинских СМИ вскоре после ее окончания. Так, опальный депутат Андрей Артеменко в тот же день озвучил неудобные подробности и назвал сумму, уплаченную Порошенко своим американским лоббистам за рукопожатие и возможность сфотографироваться с главой "цивилизованного мира", - те самые 400 тысяч долларов. Теперь эту информацию взялись подтверждать британцы.

Порошенко установил личный антирекорд по популярности

"Личный адвокат Дональда Трампа, Майкл Коэн, получил секретный платеж в размере не менее 400 000 долларов (300 000 фунтов стерлингов) для организации переговоров между президентом Украины и президентом Трампом", утверждают источники ВВС в Киеве, близкие к тем, кто вовлечен в этот процесс. По словам источников, оплата была организована посредниками, действующими от лица лидера Украины Петра Порошенко, хотя Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство. Коэн отрицает эти обвинения", - говорится в первом абзаце объемной публикации, посвященной в значительной степени ситуации внутри Украины, а также связи местных политиков с расследованием, которое ведет прокурор Мюллер против американского президента.

В 2016 году украинская элита делала ставку на Хиллари Клинтон

В частности, авторы обращают внимание на то, что сразу после встречи Порошенко и Трампа на Украине было закрыто расследование против бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, которого на Украине во время американской избирательной кампании обвинили в коррупции и "связях с Россией". Также авторы напоминают, что еще в 2016 году почти вся украинская элита делала ставку на Хиллари Клинтон и потому готова была заплатить любые деньги и пойти на любые уступки, лишь бы наладить контакт с новым главой Белого дома, которому принесли немало вреда. В качестве такой платы указывается и согласие Порошенко покупать втридорога уголь из Пенсильвании. При этом авторы статьи полагают, что Трамп не знал о том, что Порошенко "купил" встречу с ним, и стал объектом небескорыстных манипуляций своего тогдашнего окружения.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
СМИ: Захвативший заложников в Москве мужчина сильно пьян
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Трамп объяснил отказ от встречи с Ким Чен Ыном
Роскомнадзор внедрит новые технические решения для блокировки Telegram