Президент Украины Петр Порошенко заплатил окружению американского коллеги Дональда Трампа минимум 400 тысяч долларов за их первую, шестиминутную встречу в июне 2017 года, "похожую на переговоры". Об этом говорится в расследовании, опубликованном на сайте BBC.

Информация о том, что встреча Порошенко и Трампа, которую киевские придворные эксперты и руководство МИД представили как грандиозный успех - в первую очередь потому, что с главой Украины Трамп встретился раньше, чем с российским коллегой, появилась в украинских СМИ вскоре после ее окончания. Так, опальный депутат Андрей Артеменко в тот же день озвучил неудобные подробности и назвал сумму, уплаченную Порошенко своим американским лоббистам за рукопожатие и возможность сфотографироваться с главой "цивилизованного мира", - те самые 400 тысяч долларов. Теперь эту информацию взялись подтверждать британцы.

"Личный адвокат Дональда Трампа, Майкл Коэн, получил секретный платеж в размере не менее 400 000 долларов (300 000 фунтов стерлингов) для организации переговоров между президентом Украины и президентом Трампом", утверждают источники ВВС в Киеве, близкие к тем, кто вовлечен в этот процесс. По словам источников, оплата была организована посредниками, действующими от лица лидера Украины Петра Порошенко, хотя Коэн не был зарегистрирован в качестве представителя Украины, как того требует американское законодательство. Коэн отрицает эти обвинения", - говорится в первом абзаце объемной публикации, посвященной в значительной степени ситуации внутри Украины, а также связи местных политиков с расследованием, которое ведет прокурор Мюллер против американского президента.

В 2016 году украинская элита делала ставку на Хиллари Клинтон

В частности, авторы обращают внимание на то, что сразу после встречи Порошенко и Трампа на Украине было закрыто расследование против бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта, которого на Украине во время американской избирательной кампании обвинили в коррупции и "связях с Россией". Также авторы напоминают, что еще в 2016 году почти вся украинская элита делала ставку на Хиллари Клинтон и потому готова была заплатить любые деньги и пойти на любые уступки, лишь бы наладить контакт с новым главой Белого дома, которому принесли немало вреда. В качестве такой платы указывается и согласие Порошенко покупать втридорога уголь из Пенсильвании. При этом авторы статьи полагают, что Трамп не знал о том, что Порошенко "купил" встречу с ним, и стал объектом небескорыстных манипуляций своего тогдашнего окружения.