СМИ: Украинского депутата в Черкассах убил бывший охранник

Депутата Черкасского областного совета Сергея Гуру убил его бывший охранник. Об этом рассказал нынешний телохранитель парламентария Владимир, который вступил в перестрелку с нападавшим и ранил его. Об этом сообщает телеканал NewsOne со ссылкой на информацию местных СМИ.

Инцидент произошел в собственном офисе Гуры. Нападавший вступил в перестрелку с охранником депутата, который использовал травматический пистолет, но был вынужден отступить, когда злоумышленник достал гранату и пригрозил взорвать помещение. В итоге преступник закрылся в одном помещении с Гурой и произвел два выстрела - в область грудной клетки и голову. В результате депутат погиб, а Гура потерял сознание от полученных ранений и был госпитализирован.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.