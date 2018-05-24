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Рубрика: В мире

СМИ: Украинского депутата в Черкассах убил бывший охранник

Депутата Черкасского областного совета Сергея Гуру убил его бывший охранник. Об этом рассказал нынешний телохранитель парламентария Владимир, который вступил в перестрелку с нападавшим и ранил его. Об этом сообщает телеканал NewsOne со ссылкой на информацию местных СМИ.

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Инцидент произошел в собственном офисе Гуры. Нападавший вступил в перестрелку с охранником депутата, который использовал травматический пистолет, но был вынужден отступить, когда злоумышленник достал гранату и пригрозил взорвать помещение. В итоге преступник закрылся в одном помещении с Гурой и произвел два выстрела - в область грудной клетки и голову. В результате депутат погиб, а Гура потерял сознание от полученных ранений и был госпитализирован.

Официальных комментариев от правоохранительных органов пока не поступало.

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