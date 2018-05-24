США и КНДР продолжили обмениваться угрозами накануне саммита

В Японию прибыл еще один эсминец ВМС США, который оснащен новейшими противоракетными комплексами. По мнению ряда экспертов, Соединенные Штаты пытаются таким образом оказать давление на КНДР накануне запланированного на 12 июня в Сингапуре американо-северокорейского саммита. Пхеньян же снова пригрозил отменить встречу на высшем уровне.

Как сообщило Командование 7-го флота ВМС США, их группировка была усилена эсминцем Milius. Он прибыл из Сан-Диего в город японский порт Йокосука, расположенный у входа в Токийский залив.

Корабль оснащен усовершенствованным многоцелевым зенитно-ракетным комплексом Aegis, осуществляющим наведение на цель с помощью компьютерной системы, и его вооружение включает противоракеты SM-2. Эти системы могут перехватывать баллистические ракеты.

По словам командира корабля - капитана 2-го ранга Дженнифер Понтиус, экипаж эсминца "готов влиться в элитную группу сил ВМС США передового развертывания и укреплять связи с японскими силами самообороны".

Хотя решение усиливать 7-й флот США эсминцами с ПРО было принято еще при администрации Барака Обамы, однако ряд СМИ и экспертов предположили, что этот корабль появился в Японии именно сейчас не случайно. Высказано мнение, что таким образом США пытаются оказать давление на Северную Корею накануне встречи президента Соединенных Штатов Дональда Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Саммит, напомним, должен пройти 12 июня в Сингапуре.

В последнее время как Вашингтон, так и Пхеньян стали угрожать друг другу, что откажутся от саммита. При этом КНДР особенно жестко реагирует именно на намеки США по поводу возможного использования военной силы в качестве инструмента давления.

24 мая МИД КНДР распространил заявление, в котором отмечается, что судьба запланированной на 12 июня встречи зависит от США. "Встретятся ли США с нами на переговорах или в ядерном столкновении, полностью зависит от решения и поведения Соединенных Штатов", - заявили северокорейские дипломаты. - "Если США оскорбят нашу добрую волю и будут цепляться за незаконные и возмутительные действия, наше высшее руководство пересмотрит предстоящий саммит".

Еще более резко высказалась по поводу различных угроз со стороны США замминистра иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Комментируя недавнее заявление вице-президента США Майка Пенса, он назвала его "политическим болваном" за то, что он сравнил КНДР с Ливией, пообещав Ким Чен Ыну судьбу Каддафи. Чхве также предложила Пенсу "задуматься о страшных последствиях своих слов" и пригрозила, что может рекомендовать своему руководству отказаться от саммита в Сингапуре.