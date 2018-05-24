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24.05.2018 23:39
Рубрика: Спорт

Игра от сердца

Стал известен девиз сборной России
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Столичный выпуск №7575 (112)
Международная федерация футбола (ФИФА) на своем официальном сайте опубликовала слоганы всех 32 сборных-участниц предстоящего чемпионата мира. Они будут размещены на специальных автобусах, разукрашенных в цвета национального флага.

Девизом нашей сборной будет фраза "Играй с открытым сердцем". Он был выбран по итогам голосования болельщиков. Этот лозунг больше понравился людям, чем два других варианта, претендовавших на победу: "Русские медведи движутся к победе" и "Всем сердцем и всей страной следуем за мечтой".

Фото: Асатур Есаянц/РИА Новости
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- Думаю, слоган полностью соответствует нашему национальному духу и менталитету, - поделился своим мнением голкипер сборной России и казанского "Рубина" Сослан Джанаев. - Он характеризует нашу нацию. Я очень рад, что болельщики остановились именно на этом лозунге.

Действующие чемпионы мира немцы выбрали следующий девиз: "Давайте вместе напишем историю". Отметим, что в случае триумфа на турнире Германия сравняется по числу побед на чемпионатах мира с бразильцами, которые пять раз выигрывали кубок. К слову, латиноамериканцы остановились на следующем варианте: "Больше, чем пять звезд, 200 миллионов сердец". Куда лаконичнее немцев и бразильцев оказались аргентинцы - "Вместе за мечтой".

Что касается остальных фаворитов, то они выбрали следующие девизы: "Сделайте нас непобедимыми" (Англия), "Ваша сила - наша страсть. Вперед, синие" (Франция), "Славное прошлое, историческое настоящее" (Португалия).

Самыми оригинальными, пожалуй, оказались Тунис, Южная Корея и соперник нашей сборной по групповому этапу Египет: "Россия, к вам летят орлы - рука об руку болельщики и игроки", "Тигры Азии. Завоеватели мира" и "Когда вы говорите про фараонов, мир должен встать и слушать" соответственно.

Что касается Саудовской Аравии и Уругвая, с которыми наши футболисты также сыграют в группе, то они остановились на следующих вариантах: "Рыцари пустыни" и "Солнце сияет в России на светло-голубом небе".

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