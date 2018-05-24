Мосгорсуд в четверг признал законным продление срока содержания под стражей бывших совладельцев ПАО "Нота-банк" Дмитрия и Вадима Ерохиных.

Оба обвиняются в крупных хищениях денежных средств вкладчиков.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста еще одному фигуранту дела - гадалке Ноне Михай, обвиняемой в пособничестве мошенничеству "с помощью карт таро, кофейной гущи и советов руководству банка". Но от тюрьмы братьев-банкиров она не спасла.

По версии следствия, дело о хищениях в Нота-банке, возбужденное 21 декабря 2015 года, тесно связано с громким делом подпольного миллиардера полковника МВД России Дмитрия Захарченко. Следствие считает, что Захарченко предупредил руководство банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, поскольку в квартире его сестры было обнаружено почти 9 миллиардов рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник полиции объяснить так и не смог. Захарченко обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

В июле 2016 года в рамках уголовного дела банкиров бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, давшим обвинительные показания на Дмитрия Захарченко, были самим предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 миллионов рублей у ООО "Фармстер", которое было признано потерпевшим по делу.

Пресс-секретарь Останкинского райсуда столицы Анна Селиванова сообщила, что сегодня начинается процесс по существу над фигурантами уголовного дела о хищении денег вкладчиков Нота-банка. "Дыра" в банке после отзыва лицензии составила 26 миллиардов рублей.