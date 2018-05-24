Новости

Путин обсудил с Макроном Украину, Иран и Сирию 22:05
СМИ: ПВО Сирии отразили ракетный удар 22:02
Wintershall сохранит свое присутствие в России 21:54
Восемь женщин обвинили 80-летнего Моргана Фримена в домогательствах 21:53
СК: Упавшая с каталки в подмосковной больнице женщина скончалась 21:49
Судьба седьмых "Трансформеров" оказалась под вопросом 21:30
Губернатор Забайкальского края рассказала о главных проектах региона 21:30
Литературный фестиваль "ЛиФФт" собрал в Сочи авторов из 27 стран 21:23
МИД РФ: Москва озабочена углублением сотрудничества Грузии с НАТО 21:14
СМИ: Захвативший заложников в Москве мужчина сильно пьян 21:13
Появилось видео взрыва на ядерном полигоне в КНДР 21:11
В Курске маршрутка опрокинулась от удара внедорожника 21:10
В Москве запустят бесстанционный прокат электросамокатов 20:50
Минздрав преобразует систему обязательного медицинского страхования 20:40
Харрисон Форд посмотрел "Хана Соло" дважды и "разбушевался" 20:40
СК проверит видео с упавшим с носилок пациентом больницы в Наро-Фоминске 20:37
Видео: две одинаковые сцены из "Мира Дикого Запада" в разных декорациях 20:37
СМИ: На востоке Москвы мужчина захватил заложников 20:26
Фанаты "Ливерпуля" не могут вылететь в Киев на финал Лиги чемпионов 20:20
Премьер Японии прилетел в Санкт-Петербург 20:05
Минфин: Доходы бюджета могут упасть на 140 млрд рублей 20:01
УЕФА утвердил изменения правил финансового fair play 19:57
В Совфеде предположили причины отказа Трампа от встречи с Ыном 19:39
"Двойник Джонни Деппа" убил пенсионера гитарой 19:22
Таксисту в Костроме предъявили обвинение в убийстве школьницы 19:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как на автомобиле добраться из Москвы в Крым
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Как съездить в отпуск на деньги своего работодателя
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
Проверьте себя: Сможете ли вы сдать ЕГЭ
24.05.2018 21:30
Рубрика: Происшествия

Гадалка не помогла

Бывшие банкиры остаются под стражей
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
Мосгорсуд в четверг признал законным продление срока содержания под стражей бывших совладельцев ПАО "Нота-банк" Дмитрия и Вадима Ерохиных.

Оба обвиняются в крупных хищениях денежных средств вкладчиков.

Ранее суд продлил срок домашнего ареста еще одному фигуранту дела - гадалке Ноне Михай, обвиняемой в пособничестве мошенничеству "с помощью карт таро, кофейной гущи и советов руководству банка". Но от тюрьмы братьев-банкиров она не спасла.

Суд не освободил хакера из "Шалтай-Болтай" от ареста

По версии следствия, дело о хищениях в Нота-банке, возбужденное 21 декабря 2015 года, тесно связано с громким делом подпольного миллиардера полковника МВД России Дмитрия Захарченко. Следствие считает, что Захарченко предупредил руководство банка о предстоящем обыске. Дело полковника приобрело общественный резонанс, поскольку в квартире его сестры было обнаружено почти 9 миллиардов рублей в разной валюте, происхождение которых высокопоставленный сотрудник полиции объяснить так и не смог. Захарченко обвиняется в совершении коррупционных преступлений.

В июле 2016 года в рамках уголовного дела банкиров бывшему финансовому директору Нота-банка Галине Марчуковой и ее сестре Ларисе, давшим обвинительные показания на Дмитрия Захарченко, были самим предъявлены обвинения по эпизоду о мошенническом хищении 350 миллионов рублей у ООО "Фармстер", которое было признано потерпевшим по делу.

Пресс-секретарь Останкинского райсуда столицы Анна Селиванова сообщила, что сегодня начинается процесс по существу над фигурантами уголовного дела о хищении денег вкладчиков Нота-банка. "Дыра" в банке после отзыва лицензии составила 26 миллиардов рублей.

Главное сегодня

ПМЭФ 2018
Специальный проект
ПМЭФ 2018
Появилось видео взрыва на ядерном полигоне в КНДР
Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос"
Трамп объяснил отказ от встречи с Ким Чен Ыном
Роскомнадзор внедрит новые технические решения для блокировки Telegram