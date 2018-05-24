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Судьба седьмых "Трансформеров" оказалась под вопросом

Новость 24.05.2018, 21:30 | Текст: Козьма Лоханкин

Тревожная новость для всех любителей феерических и безумных (в хорошем смысле или в плохом - вопрос сугубо личный) разборок между гигантскими роботами: судьба седьмой части "Трансформеров" оказалась под вопросом.

Фото: kinopoisk.ru
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Беспокойство фанатов вызвал тот факт, что очередная часть беспощадно бессмысленной и бесстыдно эпической франшизы исчезла из графика студии Paramount. На это обратили внимание журналисты Variety.

Изначально выход седьмых "Трансформеров" был запланирован на 28 июня 2019 года. Но теперь их будущее неизвестно. Впрочем, возможно, речь идет лишь о переносе премьеры.

Пока любители масштабного детища Майкла Бэя могут утешаться тем, что следующая картина по этой вселенной, посвященная роботу Бамблби, все еще готовится к выходу в декабре текущего года.

Предыдущий фильм линейки - "Последний рыцарь" - появился на больших экранах в июне 2017-го и при бюджете в 217 млн долларов собрал в мировом прокате 605,4 млн. При этом рейтинг критиков на Rotten Tomatoes предсказуемо скорбный - 16%. Пользователи IMDb оказались чуть более благосклонны к дикой ленте: 5,2 из 10.

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