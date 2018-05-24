Трамп может ввести 25-процентные пошлины на импорт автомобилей

Пошлины на ввоз легковых автомобилей в США из других стран могут составить 25%. Принятие такого решения рассматривает глава Белого дома Дональд Трамп, передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. В частности, об этом говорят источники WSJ, которые полагают, что в администрации президента обоснуют такие меры интересами национальной безопасности.

По сведению издания, в администрации президента понимают, что такое решение встретит серьезную критику со стороны бизнеса, особенного автомобильного. Впрочем, все расчеты должно обосновать в результате специального расследования министерство торговли страны.

Напомним, что от высокой пошлины на импорт могут в первое время пострадать и американские потребители. Часть автомобилей для местного рынка в настоящее время ввозят из других стран. Скажем, Volkswagen имеет производство в США, но распределяет выпуск тех или иных моделей по заводам, расположенным в разных государствах. Поэтому часть продукции компания импортирует в Соединенные Штаты, например, из Китая.