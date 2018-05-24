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24.05.2018 21:52
Рубрика: Спорт

Трофей на горизонте

Овечкин впервые в карьере дошел до финала Кубка Стэнли
Текст: Илья Соболев
Российская газета - Федеральный выпуск №7575 (112)
В плей-офф Национальной хоккейной лиги определились оба финалиста. Соперником "Вегаса" в серии за Кубок Стэнли станет "Вашингтон", который накануне в решающем, седьмом матче финала Восточной конференции обыграл "Тампу" - 4:0.

"Это, пожалуй, самый главный матч в моей жизни и в жизни команды", - к словам капитана "Вашингтона" Александра Овечкина, сказанным перед игрой, можно было добавить лишь пару статистических фактов. "Столичные" только однажды пробивались в финал Кубка Стэнли, а в эпоху Овечкина и вовсе ни разу не проходили дальше второго раунда плей-офф.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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В седьмых матчах у россиянина тоже вырисовывалась не лучшая картина. Их у Овечкина набралось 10 штук, и семь из них он проиграл. Поражение от "Тампы" стало бы антирекордным - 11-м.

Однако это "достижение" Александр как минимум отложил. Уже на второй минуте Овечкин из своего "офиса" в левом круге вбрасывания пробил соотечественника Андрея Василевского. Эта шайба в итоге стала победной, хотя впоследствии дубль оформил Андре Бураковски и еще один гол забил Никлас Бэкстрем.

"Овечкин всю серию провел как одержимый", - лучше всех описал игру капитана наставник "Вашингтона" Барри Троц. Впрочем, это касается не только серии с "Тампой", но и всего плей-офф. В 19 матчах у Александра уже 22 (12+10) очка. Это рекорд хоккеиста, притом что отметку в 20 баллов он не преодолевал с сезона 2008/09.

У Овечкина уже 22 очка в текущем плей-офф НХЛ. Это его личный рекорд

Однако сила нынешнего "Вашингтона" в том, что в нем зажигает не только Овечкин. Сразу несколько игроков уже по ходу плей-офф вышли на новый уровень, но больше всего это относится к Евгению Кузнецову. В игровом плане Женя нынче ключевой игрок "столичных". Его результативная серия уже составляет 10 матчей, а всего у Кузнецова 24 (11+13) очков, с которыми он уверенно возглавляет список бомбардиров Кубка Стэнли.

Любопытно, что после победы Овечкин без тени сомнения взял в руки кубок, полагающийся победителю Восточной конференции, хотя суеверия такое запрещают. Впрочем, этот "Вашингтон" достаточно верит в себя, чтобы обращать внимание на что-то еще.

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