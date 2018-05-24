Украина лишила Кобзона, Матвиенко и Патрушева госнаград

На Украине вступили в силу новые санкции в отношении россиян. Киев опубликовал список тех, кого коснулись ограничительные меры, принятые СНБО Украины 2 мая. В нем 1748 фамилий. Санкции затронули не только россиян, но и граждан ДНР, ЛНР, а также Франции, Болгарии, Греции, Израиля, Испании и Италии.

В большинстве случаев ограничительные меры подразумевают блокировку активов, ограничение права пользоваться и распоряжаться имуществом на территории Украины и запрет на въезд сроком на три года или бессрочно. Также возможны иные санкции, однако, что именно под этим подразумевается, в документе не уточняется.

И хотя список огромен, несколько персон в нем выделяются. Так, Украина лишает государственных наград певца Иосифа Кобзона, председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и еще десять человек (в основном ученых).

Все эти ограничения вводятся "по инициативе Кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц".