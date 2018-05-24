Украинец получил в Беларуси восемь лет тюрьмы за шпионаж

Гражданин Украины Павел Шаройко, собиравший в Беларуси данные о российских военных объектах, приговорен к длительному сроку наказания. Об этом сообщил украинский посол Игорь Кизим в кулуарах форума "Минский диалог".

"Более восьми лет лишения свободы", - приводит РИА Новости слова дипломата.

Ранее белорусский КГБ сообщил о задержании журналиста Павла Шаройко по обвинению в шпионаже и создании в республике агентурной сети.

Телеканал "Беларусь 1" в ноябре прошлого года показал видео допроса украинца. Также были продемонстрированы документы с заданиями, среди которых сбор данных о посольстве РФ и российских военных объектах. По данным телеканала, во время обыска у журналиста были изъяты карты памяти, на которых хранились копии разведдонесений, которые он отправил, а также задания от кураторов.

В связи с делом Шаройко сотрудника посольства Украины Игоря Скворцова объявили в Беларуси персоной нон грата. Киевские власти ответили высылкой белорусского дипломата.

