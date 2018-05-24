Украинские морские пехотинцы устроили демарш перед Порошенко

На Украине морские пехотинцы устроили демарш во время торжественной церемонии при непосредственном участии президента страны Петра Порошенко.

Ранее глава государства заявил о создании морской пехоты в составе Военно-морских сил Украины, отличительной чертой которой станет смена формы одежды и изменение цвета беретов с черного на морской волны, который, по словам президента, символизирует "штормовое Черное и Азовское моря".

В Николаеве в среду, 23 мая, была проведена церемония "смены формы одежды для морской пехоты", на которую прибыл и сам Порошенко. Однако военнослужащие одного из батальонов отказались надеть новые береты, выйдя на построение в черных головных уборах.

"Некоторые из морских пехотинцев отказался изменить береты пехоты. Среди них большинство уже освобождены в запас. Это их личная позиция", - прокомментировал демарш начальник пресс-центра ВМС ВСУ Олег Чалик, которого цитирует ТАСС.

"Морские пехотинцы не изменяют традициям! - написал, в свою очередь в социальной сети теперь уже бывший военнослужащий батальона Анатолий Вовненко. - Сохранение символики является символом сохранения боеспособности и традиций, и не только в рядах морской пехоты, но и во всех ВСУ. Реформы это не изменение фасада! Мы смело декларируем это!"

По данным "Военного обозрения", еще одной причиной демарша стало "в целом плохое отношение к военнослужащим в армии и реформы, проводимые только на бумаге".