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24.05.2018 23:36
Рубрика: Спорт

Сверстали календарь

Утверждено расписание Евро-2020
Текст: Артур Нанян
Российская газета - Столичный выпуск №7575 (112)
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил сетку финальной части чемпионата Европы-2020. Презентация прошла в рамках исполкома организации.

Следующий розыгрыш первенства Европы будет уникальным. Дело в том, что впервые в истории матчи турнира пройдут не на территории одной либо двух граничащих друг с другом стран, а сразу в 11 государствах - от России и Венгрии до Великобритании и Германии.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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Акция с проведением чемпионата Европы в разных странах будет разовой. Приурочена она к 60-летию первого розыгрыша турнира, который завершился победой сборной СССР. Уже в 2024 году Евро пройдет по обычной схеме.

Нашу страну на Евро-2020 представит Санкт-Петербург. На домашней арене "Зенита" будет сыграно четыре матча: три в рамках группового этапа (13, 17 и 22 июня), а также один четвертьфинал (3 июля).

Встречи 1/8 финала пройдут с 27 по 30 июня. Четвертьфинальные игры помимо Санкт-Петербурга примет Мюнхен (3 июля), Баку (4 июля) и Рим (4 июля). Полуфиналы и финал будут проведены в Лондоне. Решающая встреча турнира 12 июля состоится на знаменитом "Уэмбли".

Помимо необычного принципа выбора стран для проведения Евро изменения были внесены и в отборочный цикл. Все сборные будут разделены на десять групп, и по две лучшие сборные из каждой группы получат прямые путевки в финальную стадию. Еще четыре команды попадут благодаря новому соревнованию - "Лиге наций", которая придет на смену товарищеским матчам.

Изменены и стандартные сроки проведения отборочных встреч: квалификация начнется в марте 2019 года и завершится лишь весной 2020 года.

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