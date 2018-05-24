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24.05.2018 16:43
Рубрика: В мире

В бундесвере недосчитались крупной партии оружия

Текст: Александр Саможнев

В бундесвере после проведения стрельб и учений обнаружили недостачу на складах большого количества оружия и боеприпасов. В общей сложности с 2010 года пропали 75 штурмовых винтовок и вооружений более мелкого калибра, а также 57 тысяч боеприпасов к ним, сообщает портал SPON.

Фото: Bundeswehr-Fotos/ wikimedia.org
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Издание приводит цифры со ссылкой на служебные документы министерства обороны по запросу фракции партии "зеленых" в бундестаге. При этом отмечалось, что в армии не знают, использовалось ли пропавшее оружие в уже совершенных преступлениях.

Особенно показательным в этом смысле стал 2014 год. В отчете минообороны говорится, что инспекторы тогда "не досчитались 21 единицу оружия, в том числе девять автоматических винтовок G3, шесть пулеметов MG3, один ручной пулемет G36, а также 20 тысяч патронов разного калибра". Однако военные засекретили информацию под предлогом того, что "утечки приведут к потере доверия к вооруженным силам страны".

Информация о пропаже оружия и ранее становилась достоянием общественности. В том числе, много шума наделало дерзкое нападение на казарму в коммуне Зеедорф в Нижней Саксонии, где злоумышленники вынесли несколько ящиков с боеприпасами. Воров так и не поймали. После этого армейцы получили предписание усилить охрану военных объектов.

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Депутаты партии "зеленых" обеспокоились пропажей оружия. Поводом послужил скандал со старшим лейтенантом Франко А, который подозревается в организации терактов и мог иметь сторонников в армии. Федеральная прокуратура выдвинула против него обвинение в подготовке "угрожающего государству насильственного акта". Кроме того, военная контрразведка Германии расследует около четырехсот случаев возможного проявления правого экстремизма в рядах бундесвера.

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