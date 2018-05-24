С 16 по 19 мая в Италии в очередной раз прошла знаменитая гонка ретромобилей Mille Miglia.

В честь 30-летия партнерства с этой "самой красивой гонкой в мире" ее официальный хронометрист дом Chopard представил особые часы с сертификатом хронометра COSC, выпущенные лимитированной серией - Mille Miglia 2018 Race Edition: 1000 экземпляров в стальном корпусе диаметром 44 мм и 100 экземпляров из стали и розового золота.

Сопрезидент Chopard Карл-Фридрих Шойфеле всегда увлекался гонками на коллекционных машинах. Его интерес к совершенной часовой механике и к спортивным достижениям положил начало созданию коллекции Mille Miglia. Эти часы отличаются мужественным, спортивным обликом, высокой точностью хода и элегантностью. Считается, что в гонках важнее не максимальная скорость, а способность сохранять заданный темп. Часовой механизм Mille Miglia 2018 Race Edition тоже сохраняет постоянство: согласно сертификации COSC, он не имеет погрешности хода более +4/-4 секунд в сутки, что считается прекрасным показателем для механических часов.

Кроме того, Chopard представил коллекцию из пяти моделей с оригинальными циферблатами - Mille Miglia Racing Colours. Она предназначена для гонщиков-коллекционеров и посвящена золотому веку автомобильного спорта. Rosso Corsa, Speed Silver, British Racing Green, Vintage Blue и Speed Yellow - это традиционные "гоночные" цвета команд разных стран, присвоенные им еще в 1910-е годы: Италии достался красный, Англии - зеленый, Бельгии - желтый, Франции - синий, а Германии - цвет серебряной стрелы. Выход пятицветной коллекции позволяет приобрести модель, к которой, как и к цвету машины, можно будет подбирать гардероб. Это оригинальный способ удовлетворить сразу две зачастую взаимодополняющие страсти: к красивым часам и раритетным гоночным автомобилям.

Хронографы Mille Miglia Racing Colours диаметром 42 мм выпущены ограниченными сериями из 300 экземпляров с циферблатом каждого цвета. Калибр с частотой 28800 полуколебаний в час отмечен сертификатом COSC, гарантирующим хронометрическую точность механизма с 42-часовым запасом хода.